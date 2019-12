Die großen Fragen der Liebe War es ein egoistisches Geschenk?

Die Frage: Paul und Helen sind seit Kurzem ein Paar. Jetzt rückt Weihnachten näher, und Helen hat Paul, der zu seinen geschiedenen Eltern wenig Kontakt hat, in ihre Familie eingeladen. Paul schenkt Helen zu ihrer Begeisterung ein teures Parfum und eine Opernkarte für die Aufführung ihres Lieblingskomponisten. Als Gegengeschenk bekommt Paul von Helen eine Kamera. Sie erklärt ihm begeistert, dass diese viel besser ist als ihre alte, aber Paul freut sich nicht. "Da hast du doch mehr an dich gedacht als an mich", sagt er kühl. Helen findet diese Zurückweisung gemein, obwohl sie sich jetzt daran erinnert, dass Paul gesagt hat, er fände knipsende Touristen doof. Helen fotografiert viel und anspruchsvoll; es macht ihr Freude, ausdrucksvolle Bilder zu gestalten – war es denn falsch, Paul einen Schubs zu geben, dass er ihre Freude teilen kann?

