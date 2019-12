Grenzmauer zu Mexiko "Bring mir, was Du kannst"

Angenommen, das wäre die erste Szene für einen Weihnachtsfilm: Ein kleines Mädchen steht vor einem Haus und hält an einer Schnur einen roten Luftballon fest. Sie hat an den Weihnachtsmann geschrieben, den Zettel mit ihren Wünschen hat sie unten an die Schnur des Ballons geknotet. Dann lässt das Mädchen los. Schwenk auf den Ballon, wie er in den Himmel steigt, hoch und höher. Schwenk auf das Mädchen, wie es dem Ballon hinterherschaut und lächelt. Schnitt. Wie könnte der Film weitergehen?

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie weiter: Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden