Selfies "Hör auf, verkrampft auszusehen"

Wenn ich versuche, ein Selfie von Lotta und mir zu machen, duckt mein Kind sich weg. Sie ist, so beschrieb ich es schon einmal, der Meinung, dass meine Selfies schlimm aussehen, und sie will nicht auf einem schlechten Bild drauf sein. Wahrscheinlich hat meine Tochter recht. Wenn ich ein Bild von mir mache, dann sehe ich darauf angestrengt aus, als sei das iPhone ein Spiegel, in dem ich mich kritisch beäuge. Lotta hingegen schaut immer entspannt in die Kamera, als sei es das Natürlichste der Welt. Und wenn wir zusammen auf einem Selfie sind, dann sieht es ein bisschen so aus, als sei sie meine Pflegerin im Altenheim. Ich bin eben mit einem sehr anderen Verhältnis zu Fotos aufgewachsen. Wenn man früher fotografiert wurde, dann hielt jemand einen Apparat mit einer großen Linse vor die Augen, und eine gewisse Anspannung ging durch den ganzen Körper.



Und wann wurde man schon fotografiert? Eigentlich nur zu bestimmten Anlässen oder wenn ein Bewerbungsfoto gemacht wurde. Dann sagte jemand, dass man jetzt noch ein bisschen die Nasenspitze heben und den Kopf ein bisschen schief legen solle oder vielleicht auch den Oberkörper etwas drehen. Irgendwie sah man wohl immer eher schwierig aus, und der Fotograf war ehrlich bemüht, genau den richtigen Winkel zu finden, in dem man okay aussah. So als ob die Kamera stellvertretend für die Weltöffentlichkeit steht, die einen kritisch beäugt. Immer wenn ich vor einer Kamera stehe, habe ich wieder dieses Gefühl, und ich habe es sogar, wenn ich selbst die Kamera halte. Als müsse ich mich anstrengen, irgendwie passabel auszusehen. "Papa, hör mal auf, so verkrampft auszusehen!", sagt Lotta dann. Sie gibt mir Tipps, wie ich die Kamera halten soll. Lotta findet, dass ich das Smartphone zu verkrampft halte, wenn ich ein Selfie mache. Ich verstehe allerdings nicht, wie ich es besser machen könnte. Langsam glaube ich, dass ich eben nicht nur verkrampft gucke, sondern diese Verkrampftheit meinem Innersten entspricht. Ich bin einfach ein verkrampfter Typ. Und wenn Krampftypen wie ich versuchen, unverkrampft auszusehen, machen sie alles nur noch schlimmer. Lotta hat das ganz richtig erkannt und vermeidet Bilder mit mir.

Selfies sind keine zufälligen Bilder, sondern sorgsam komponierte Arrangements. Lottas Selbstfotografien sind komponiert wie die Porträts spanischer Monarchen. Manchmal blickt Lotta melancholisch in die Ferne. Manchmal schaut sie in die Kamera, als hätte ihr gerade jemand einen guten Witz erzählt. Oder so, als würde sie sich spontan zum Betrachter umdrehen, weil er sie angesprochen hat. Manchmal lässt sie lässig den Kopf auf die Schulter einer Freundin sinken. Überhaupt ist bei solchen Bildern offenbar sehr wichtig, mit wem man sich fotografiert. Lottas Selfies zeigen nicht nur sie, sondern auch, mit wem sie sich umgibt: mit Freundinnen und Kumpels. Mit Pferden. Süßen Hunden. Nicht mit Vätern. Ich habe das Gefühl, ich kann von meiner Tochter in dieser Beziehung viel lernen. Neulich wollte ich mir zum Studium der Selbstdarstellung Lottas Instagram-Account angucken. Ich fand ihn nicht. Ich fragte Lotta, ob sie nicht mehr bei Instagram sei. Sie schaute mich etwas mitleidig an. "Ich bin immer noch bei Instagram, aber ich hab dich natürlich blockiert, sonst schreibst du mir noch dumme Kommentare unter die Fotos." So ist das heute, wenn Kinder groß werden. Früher wurden sie aufmüpfig, heute setzen sie ihre Eltern digital vor die Tür.