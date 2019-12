Seth Rogen Übers Töpfern

Der Schauspieler, Produzent, Drehbuchautor, Synchronsprecher und Regisseur Seth Rogen hat gerade in einem Interview erzählt, dass er in seiner Freizeit töpfere. Vor allem das Formen von Aschenbechern habe es ihm angetan. als starker Kiffer habe er lange den perfekten Aschenbecher gesucht, auf dem er seine Joints schadlos ablegen könne. Jetzt habe er ihn sich geschaffen, das stelle ihn äußerst zufrieden.

In seinen Sätzen verbergen sich gleich zwei gute Nachrichten: eine für den modernen Menschen und eine für den Aschenbecher. Beginnen wir beim Aschenbecher: Endlich gibt ihm jemand die Aufmerksamkeit, die ihm seit Langem verwehrt wurde. Stolz war er einst angetreten, das zu tun, was niemand möchte: glühende, stinkende Asche sicher aufzufangen, sodass sie keinen Schwelbrand verursacht. Ich bin wichtig, sagte sich der Aschenbecher, ich bin unersetzlich. Dann machten ihm Bierflaschen und Blumentöpfe die Einzigartigkeit streitig. Und seit Rauchen so verpönt ist, dass es drinnen so gut wie nicht mehr qualmt, fragt sich der Aschenbecher: Wozu bin ich eigentlich noch da?

Damit sind wir wieder bei Seth Rogen, und beim Dilemma des modernen Menschen. Seth Rogen sagt nämlich, dass er seine eigentliche Arbeit als "ungreifbar" empfinde. Beim Töpfern dagegen halte er etwas, das er selbst geschaffen habe, in den Händen.

Seit Seth Rogen eine Rolle in der Komödie Jungfrau (40), männlich, sucht ... gespielt hat, hat er so viele Filme gedreht, geschrieben, produziert, in so vielen Filmen mitgespielt und bei so vielen Regie geführt, dass er sich zum Nachweis seiner Produktivität nur vor den Fernseher setzen müsste. Trotzdem scheint bei ihm das Gefühl haften geblieben zu sein: Ist das richtige Arbeit? Was bleibt von mir? Bin ich wichtig? Bin ich unersetzlich?

Aber wenn sich selbst jemand wie er die Sinnfrage stellt – was bedeutet das für uns, die wir keine Erfolgskomödien hervorbringen, sondern im Büro Tätigkeiten verrichten, die Kleinkinder "Computer angucken" nennen, eine Beschreibung, die in ihrer Sinnlosigkeit doch leider oft sehr treffend ist?

Da hilft die zweite gute Nachricht: Auf dem roten Teppich kann einen genauso gut die Sinnlosigkeit des eigenen Tuns befallen wie auf Teppichfliesen. Wir müssen uns deshalb nicht dauernd fortträumen in ein vermeintlich glücklicheres Leben unter Palmen, sondern können gelassen die Topfpflanze entstauben. Und uns den anstrengenden Umweg über Hollywood sparen und direkt für den Kurs "Kreativität (fast) ohne Grenzen – Künstlerisches Gestalten mit Ton" der VHS Datteln anmelden. Wenn irgendwann zu viele Aschenbecher gewordene Sehnsüchte zu Hause rumstehen, kann man sie immer noch Onkel Herbert schenken.