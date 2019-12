Wintermütze Bommel- oder Pudelmütze?

Bommel- oder Pudelmütze? Quelle: Atlas zur deutschen Alltagssprache (Elspaß/Möller) © 1kilo

Heißt die Wintermütze mit dem, nun ja, Boppel, Pompon oder Bommel aus Wolle oben drauf Bommelmütze oder Pudelmütze? Das Land ist zwiegespalten, sieht man von einigen eher seltenen Bezeichnungen ab. Dass die Bommelmütze im Süden vorherrscht, ist insofern erstaunlich, als Bommel vom Baumeln kommt, und das ist ein niederdeutsches Wort, also ein norddeutsches. Die Bommelmütze ist, schriftsprachlich jedenfalls, recht neu. Fundstellen vor 1985 sind rar, in den Duden hat es der Begriff bis heute nicht geschafft, wohingegen die Pudelmütze dort und sogar schon im Grimmschen Wörterbuch von 1889 einen Eintrag hat. Selbst Heinrich Heine benutzte das Wort. In Zeitungen kommt die Pudelmütze bis heute häufiger vor. Dafür ist die Bommelmütze im Gesprochenen beliebt, siehe Karte, und bei eBay Kleinanzeigen werden überwiegend Bommelmützen angeboten. Vielleicht kam der Begriff bei Kindern besser an, Bommel klingt ja wie Kindersprache. Die Pudelmütze ist nur im Nordwesten unumstritten, schließlich nannten Seeleute ihre Mützen so. Aber heute wird selbst bei maritime-bekleidung.de die Pudelmütze "Hanseheld" auch als Bommelmütze geführt.