Auschwitz Das, was gewesen ist

"Geschichte zerfällt in Bilder, nicht in Geschichten", heißt es bei Walter Benjamin. Sebastian Schönemann schreibt, darauf Bezug nehmend, in seinem Aufsatz Repräsentation der Abwesenheit. Visualisierungen des Holocaust im sozialen Gedächtnis am Beispiel des Fotos vom Torhaus Auschwitz-Birkenau: Bildern käme eine besondere Wirkung beim Deuten der Vergangenheit zu – erst durch sie entstehe ein Bild von Geschichte. In der Fotografie wird die Vergangenheit vorstellbar, auch wenn sie uns eigentlich unvorstellbar erscheint im Fall des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau, in dem mindestens 1,1 Millionen Menschen umgebracht worden sind. Die Perspektive etwa, die über die Eisenbahngleise hinweg auf das Torhaus blickt, gehört zur visuellen Symbolwelt, zum kollektiven Gedächtnis. Zum 75. Jahrestag der Befreiung zeigen wir, wie Magnum-Fotografen Auschwitz sehen: zum Beispiel Micha Bar-Am, Raymond Depardon und Erich Hartmann. Mit ihnen sehen wir, was ist – und was gewesen ist.