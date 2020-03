DIY-Projekte Heute schon gewerkelt?

Wer viel zu Hause ist, der sieht sie plötzlich mehr: die seit fünf Jahren provisorisch aufgehängte Lampe, die Wand in der Küche, die man doch längst hatte streichen wollen, den selbst gemachten Kerzenständer aus Kupferrohren, der noch längst keine Kerze halten könnte, und, und, und. Und wenn dann jede Serie weggeguckt ist, jedes Hemd zweimal gefaltet wurde und auch der Boden blitzeblank glänzt, dann ist die Zeit gekommen, all jene Projekte zu vollenden, die schon seit Langem im Kopf rumgeisterten, der Umsetzung harrten, die man irgendwann mal anfing – aber nie zu Ende brachte oder die einem ganz neu in den Sinn kommen! Jetzt kann endlich das selbst designte Bücherregal fertig gebaut oder gleich die ganze Küche renoviert werden.



Denn wer so viel Zeit in den vier Wänden verbringen muss, die will es ja schön haben. Oder kann sich zumindest an einer Verschönerung versuchen und am Ende hat man vielleicht sogar eine wirklich schönere Wohnung, in der man sich ein bisschen lieber aufhält – auch außerhalb von Pandemiezeiten.

Was basteln und werkeln Sie gerade? Wir würden gern von Ihren Projekten erfahren! Schreiben Sie uns, woran Sie gerade arbeiten, schicken Sie uns Fotos von neuen Wandregalen, frisch bestickten Tischdecken, von neuen Farben an der Wand, reparierten Stuhlbeinen und all den Dingen, die sie gerade aufhübschen, umbauen oder neu gestalten! Und wir würden gern von Ihren Wegen erfahren, mit dem Frust des Zuhausebleibens umzugehen. Denn egal, auf welchem Niveau man ist, mit Frust müssen alle klarkommen.

Erzählen Sie uns von Ihren Projekten im Formular oder im Kommentarbereich. Alternativ können Sie auch eine E-Mail an community-redaktion@zeit.de senden. Ausgewählte Beiträge möchten wir veröffentlichen, auf Wunsch gern anonym.

