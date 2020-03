Marco Müller Der Joe Biden der Küche

Berlin ist seit geraumer Zeit nicht nur das politische, sondern auch das kulinarische Zentrum der Bundesrepublik. Und bei den Feinschmeckern wird ebenso hart um Einfluss und Aufmerksamkeit gekämpft wie bei den Volksvertretern. Gerade schauen alle Gourmets auf Marco Müller, seit gestern der erste Drei-Sterne-Koch der Hauptstadt. Um seinen Erfolg zu verstehen, muss man Müller als den Joe Biden der Küche betrachten – obwohl der kulinarisch nur für seine Liebe zu Eiscreme bekannt ist.

Müllers Triumph weist erstaunliche Parallelen auf zum Siegeszug Bidens am Super Tuesday der US-Vorwahlen. Beide sind seit Jahrzehnten im Geschäft, haben sich mit Ausdauer und Disziplin Stück für Stück nach oben gearbeitet. Beide sind tief verwurzelt im Establishment ihrer Wirkungssphäre. Beide werden gerade von Rebellen gepiesackt, die mit perfekt geölter Inszenierung in den sozialen Medien die Massen begeistern und die Revolution ausrufen. Und beide haben nun ihre Herausforderer vorerst in die Schranken verwiesen. Das Establishment schlägt zurück.

Die Revoluzzer heißen Dylan Watson-Brawn und Billy Wagner. Oder eben Bernie Sanders. Sie sind erst wenige Jahre auf der ganz großen Bühne, aber haben eine riesige Fangemeinde, die ihnen begeistert auf Instagram zujubelt und ihre Kritiker virtuell verprügelt. Sie sind Außenseiter ihrer Partei oder Zunft, haben andere Überzeugungen als die alten Eliten. Sie wollen, dass nicht allein der Geldbeutel darüber bestimmt, wer mitmachen kann. Und sie meinen, zu wissen, was das Publikum eigentlich will, oder gleich das ganze Volk.

Der 26-jährige Dylan Watson-Brawn ist erst vor zweieinhalb Jahren aus der WG-Küche in sein Restaurant Ernst im Berliner Wedding umgezogen. Der bescheidene Spitzenkoch findet, dass die Gerichte der Drei-Sterne-Tempel alle gleich aussehen. Einen Michelin-Stern hat er inzwischen dennoch angenommen, aber vor allem ist er auf der Liste der World’s 50 Best Restaurants vertreten. Auf dem 118. Platz. Das reicht ihm allerdings, um an vielen etablierten Zwei- und Drei-Sterne-Häusern vorbeizuziehen.

Genauso wie Billy Wagner, Wirt im Berliner Nobelhart & Schmutzig (Platz 57). Wagner kommt aus dem sächsischen Mittweida, deutschlandweit ist kein Ort weiter vom nächsten Sternerestaurant entfernt, das ist statistisch bewiesen, da braucht man gar nicht nachzuschauen. Und nun beansprucht Wagner die Gastro-Revolution für sich, lässt in seinem Kreuzberger Restaurant "brutal lokal" kochen (also ohne weitgereiste Zutaten wie Olivenöl oder Pfeffer oder Baby-Oktopus), und brutal saisonal sowieso.

Die professionelle Vita von Marco Müller dagegen könnte biederer kaum sein: Ausbildung in Potsdam, seit 30 Jahren in Berlin. Nur logisch, dass das Rutz, wo Müller 2004 anfing, nicht in Kreuzberg oder Wedding liegt, sondern im durchgentrifizierten Mitte. Hier erkochte er sich erst einen Stern, dann zwei, jetzt drei. Klar, auch Müller hat den Schuss aus Kopenhagen gehört, er kocht naturnah und zutatenfokussiert. Aber den Purity-Test der New-Nordic-Gläubigen würde er wohl nicht bestehen. Der Gault-Millau, ein Konkurrent des Guide Michelin, hat möglicherweise gerade die Rolle der woken Twitter-Community übernommen und Marco Müllers Küche heruntergestuft (auf immer noch 17 von 20 Punkten). Könnte das eine Strafe sein? Dafür, dass er es wagte, im Frühling Fermentiertes zu servieren, wo doch gerade alles sprießt und gedeiht da draußen? Danke Cancel Culture.



Die jungen Wilden in Berlin und der alte Wilde in den USA wollen vieles anders machen. Sie wollen das System auf den Kopf stellen, oder vom Kopf auf die Füße, das ist wohl Ansichtssache. In letzter Zeit waren sie es, die die Debatte bestimmten. Sie kamen, sahen und siegten. Jetzt hat das Establishment ihnen erst mal gezeigt, wo bei den Froschschenkeln die Locken sind. Noch haben Demokratische Partei und Guide Michelin offenbar ein Wörtchen mitzureden bei der Frage, wer in die erste Reihe darf.