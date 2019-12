Florian Jaenicke Ein glücklicher Mensch

Wer bist du?

Ein Jahr lang war diese Frage jede Woche in der Fotokolumne des ZEITmagazins zu lesen. Vordergründig habe ich sie an meinen Sohn Friedrich gerichtet, dahinter steckte eine andere Frage: wie ich eine Verbindung zu ihm herstellen kann, erkennen kann, wer er ist. Was für einen Charakter hat er, was ist ihm wichtig, nimmt er mich überhaupt wahr?

Friedrich, heute 14, ist nach einem massiven Zelltod im Gehirn, bedingt durch Sauerstoffmangel bei seiner Geburt, "global retardiert". Er hat sich seit seiner Geburt kaum weiterentwickelt und wird die meisten Dinge, die für uns selbstverständlich sind, nie erlernen können. Ein anderer Begriff für seinen Zustand ist "infantile Zerebralparese", das ist eine kindliche Hirnlähmung. Medizinisch kann man Friedrichs Zustand in seitenlangen Befunden beschreiben, die für den Laien nur mit Mühe zu verstehen sind. Aber welche Bedeutung haben diese Begriffe in der Beziehung zwischen ihm und mir, seinem Vater? Wer bist du: Das ist deshalb auch eine Frage von ihm an mich, selbst wenn er mir diese bewusst niemals stellen wird.

Bei der Vorbereitung der Fotokolumne habe ich mich gefragt, ob die Gefahr besteht, gegen seinen Willen zu handeln, indem ich sein Leben öffentlich mache. Das zu beantworten ist natürlich unmöglich. Umso dankbarer bin ich, dass so viele Leser mir geschrieben haben; wenn er antworten könnte, wäre er wohl einverstanden. Insgesamt waren es mehr als 160 Zuschriften. Und das ist vielleicht die dritte Frage, die diese Fotokolumne aufgeworfen hat: Wer bist du? – gerichtet an den Leser oder die Leserin, die ein Jahr lang mit einem Menschen konfrontiert wurden, wie er ihnen im Alltag nur selten begegnet. Und die, wenn es passiert, nicht wissen, welche Haltung sie einnehmen sollen. Soll man Friedrich bedauern, Mitleid mit den Eltern empfinden, sich überhaupt für Menschen wie ihn interessieren? Und was hat der Blick auf Friedrich mit der Sichtweise des Betrachters auf das Leben zu tun?

Warum also, trotz meiner Zweifel, diese Kolumne? Ich erinnerte mich an ein Gespräch bei einer Psychologin kurz nach Friedrichs Diagnose im Jahr 2005. Wir besuchten sie ein paarmal in einem imposanten Backsteingebäude aus dem 19. Jahrhundert in Hamburg-Altona. Erst wenige Tage zuvor hatten wir erfahren, dass Friedrichs Gehirn bei der Geburt stark geschädigt worden war. Ich sagte damals zu ihr, ich sei so stolz auf meinen Sohn, dass ich ihn am liebsten der ganzen Welt zeigen möchte. Sein erster Gesichtsausdruck, blau angelaufen und tonlos schreiend, war so furchtbar anzusehen gewesen, dass ich glaubte, er müsse große Schmerzen erlitten haben, und es beeindruckte mich, wie friedlich er kurz darauf war und welche Ruhe er ausstrahlte. Und weil ich Fotograf bin, wollte ich diesem Vaterstolz Ausdruck verleihen, indem ich ihn fotografiere und seine Bilder anderen zeige.

1/12 Das ist unser Sohn Friedrich – 13 Jahre ist er jetzt schon alt. Ich kann ihn nicht fragen, ob es ihm recht ist, dass hier Fotos von ihm erscheinen, doch ich hoffe, er fände es ok. Friedrich kann weder mit mir sprechen, noch mir in die Augen sehen, weil er seinen Blick nicht so lange fixieren kann. Er kann auch nicht allein sitzen oder laufen. Für mich sind meine Fotos ein Versuch, ihn besser zu verstehen, Antworten auf die Frage zu finden: Wer bist du? © Florian Jaenicke 2/12 In den ersten Tagen durften wir unser Kind, aus Angst vor Infektionen, nicht küssen. Das war schwer für uns. Immerhin durften wir ihn auf unsere Brust legen, sodass er unseren Herzschlag fühlte. Stundenlang. © Florian Jaenicke 3/12 Es war ein kalter Tag, als die ersten Sonnenstrahlen Friedrichs Nase kitzelten. Wir kamen gerade aus der Neonatalstation, wo wir fünf Wochen verbracht hatten.Dort war es, als ob jemand uns in ein Raumschiff auf eine Reise in eine fremde Galaxie gesteckt hat. All unsere kitschigen Träume, die wir für Friedrichs Kindheit hatten, waren gestorben kurz nachdem der Chefarzt zu uns gesagt hatte: „Bitte nehmen Sie Platz“. © Florian Jaenicke 4/12 Es war ein heißer Sommer in Ungarn, als wir dort mit Friedrich die Therapie begannen. Jeden Monat flogen wir von Hamburg nach Budapest für einen Therapieblock von 7 Tagen. Kurz gesagt ging es dabei darum, die Muskeln zu lockern und gesunde Bewegungsmuster einzuschreiben. Es war eine harte Zeit, aber es hat sich gelohnt. © Florian Jaenicke 5/12 Wie jede Mutter wartete auch meine Frau darauf, eines Tages das Wort "Mama" aus seinem Mund zu hören. Es nie zu hören macht unendlich traurig. © Florian Jaenicke 6/12 Mit der Zeit kommen immer mehr merkwürdige Geräte in unseren Haushalt, wir wissen noch nicht so recht, was wir damit anfangen sollen, geschweige denn, wo wir sie hinräumen können. Das ist ein Stehständer; Gusseisen, voller Schnallen und Schrauben, ein bisschen erinnert er an die spanische Inquisition. Die ersten Jahre hatten wir noch Hoffnung, dass ein Wunder geschieht und er aufsteht und läuft. Der Stehständer war ein Symbol für uns, dass es nicht passieren wird. © Florian Jaenicke 7/12 Oft starren wir Friedrich lange an, weil wir nicht glauben können, dass seine großen Augen uns nicht sehen können. Weil dort, wo die Bilder im Gehirn entstehen, es ständig blitzt und donnert. © Florian Jaenicke 8/12 Nach vielen trüben Tagen scheint endlich wieder die Sonne und Friedrich jauchzt vor Freude. Oft werde ich gefragt, wie es ihm geht, ob er glücklich ist. Ja, das ist er. Wenn er die Stimmen der Menschen hört, die ihn lieben. Wenn man ihm ein Küsschen auf den Hals gibt, an eine Stelle unter dem Kiefer. Wenn er ein Ei oder sogar einen Schweinsbraten essen darf. Wenn er Musik hört, die er mag. Wenn er im Wasser strampelt. Wenn er bei uns ist. Dann ist er glücklich. In seiner Welt. © Florian Jaenicke 9/12 Wenn das Wasser warm genug ist, fühlt er sich völlig frei. Ich hoffe, ich kann ihn noch lange halten. © Florian Jaenicke 10/12 From Fashion to Reality - und zurück. © Florian Jaenicke 11/12 Wie jeder Mensch hat auch Friedrich ein Bedürfnis nach Nähe und Berührung. Noch können wir dem nachkommen. Aber wie wird es, wenn er ein junger Mann wird? Er wird nie eine Freundin haben und, je älter er wird, immer weniger Zärtlichkeit erfahren. © Florian Jaenicke 12/12 Eines Tages, er war vielleicht zwei Jahre alt, zeigte man uns einen Werbefilm einer Behinderteneinrichtung. Darin sahen wir zumeist schäbig gekleidete Kinder, die oft versabbert oder bekleckert waren, im Hintergrund lief "fröhliche" Kindermusik. Der Film wirkte hilflos und machte uns sehr traurig. Es ist uns wichtig, dass Friedrich gut aussieht (als Teenager sowieso). Deswegen lassen wir ihm regelmäßig die schicksten Haareschnitte von Susan schneiden, einer der besten Friseurinnen der Stadt. © Florian Jaenicke

Aber es ging mir in der Kolumne auch um etwas anderes. Davor war es nur ein diffuser Drang: seine Geschichte zu erzählen. Erst jetzt weiß ich, dass ich zeigen will: Das Leben ist nach so einer Diagnose nicht zerstört.

Natürlich beschneidet Friedrichs Behinderung unseren Alltag. Anders als die meisten unserer Freunde können wir bei gutem Wetter nicht spontan Ausflüge unternehmen oder an einem regnerischen Freitagabend beschließen, ins Kino zu gehen. Verabredungen mit Freunden werden unter Vorbehalt getroffen, denn es kann immer sein, dass es Friedrich schlecht geht, er einen Krampfanfall hatte oder ein Betreuer absagt. Wenn wir eine Ausstellung anschauen wollen, können wir ihn nicht aus dem Rollstuhl nehmen, um ihm die Windeln zu wechseln, deshalb sollte der Ausflug insgesamt nicht länger als zwei Stunden dauern. Sind wir in der Ausstellung angekommen, stellt sich die Frage der Barrierefreiheit, in Kirchen, Schlössern und alten Museen ist es manchmal schwierig. Meistens findet sich jemand, der ihn über ein paar Stufen tragen hilft, aber wir haben auch schon Ausflüge abbrechen müssen, weil wir keine Behindertenparkplätze fanden, und sind wieder nach Hause gefahren. Das ist frustrierend, und natürlich stellen meine Frau und ich uns manchmal die Frage, warum wir das alles durchmachen müssen.

Und trotzdem ist unser Leben eben nicht ruiniert, wie ein Kommentator meines Interviews auf ZEIT ONLINE schrieb: "Vollsten, tiefsten Respekt den Eltern. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich könnte das nicht und hätte das Kind schon lange zur Adoption freigegeben. Es kann doch nicht sein, dass man durch ein behindertes Kind sein eigenes Leben ruiniert."

Ruiniert ist nur die naive Idee, dass das Leben so verläuft, wie man es sich vorgestellt hat. Früher oder später muss jeder damit fertigwerden, dass die Dinge nicht so laufen, wie er oder sie sich das irgendwann einmal gedacht hat. Aber Leid ist subjektiv, den einen haut es schon um, wenn er, trotz aller Bemühungen nicht den Karriereschritt machen kann, den er so gern machen möchte, die andere verliert ein Kind, einen Lebenspartner und ist dennoch glücklich.

In unserem Fall ist die Herausforderung, die Träume, die wir für Friedrich hatten, ziehen zu lassen und ein anderes, für uns unbekanntes Leben zu akzeptieren.

Es dauerte lange, bis wir akzeptieren konnten, dass wir nie sehen werden, wie Friedrich über eine Wiese rennt, dass er niemals Mama oder Papa zu uns sagt oder uns auch nur in die Augen sieht. Viele Jahre vergingen, bis wir unser Augenmerk von dem lösen konnten, was Friedrich nicht kann, um das sehen zu können, was er kann: ein glücklicher Mensch zu sein.

Es ist keine Auszeichnung, dieses Leben zu führen, es macht nicht weiser und verdient nicht mehr Respekt. Es ist so, wie es ist. Die Kunst besteht darin, aus seinem Schicksal das Beste zu machen. Am schwersten ist es, wenn unsere Gedanken um Friedrichs Zukunft kreisen. Normalerweise werden Kinder immer selbstständiger und lösen sich schließlich von ihren Eltern. Mit Friedrich wird alles schwerer, im Wortsinn wie im übertragenen Sinn. Und in Wirklichkeit erwische ich mich natürlich auch oft kurz vor dem Ertrinken im Selbstmitleid. Fragen Sie meine Frau (beziehungsweise fragen Sie sie besser nicht).

Wer bin ich?

Was habe ich durch diese Kolumne über mich gelernt? Obwohl ich viele Jahre damit zugebracht habe, die Fotos zu sichten, und ich mir Aspekte, die ich ansprechen wollte, überlegte, hat die Veröffentlichung im ZEITmagazin zu neuen Erkenntnissen über meine Beziehung zu Friedrich geführt. Ich habe gemerkt, dass die Aufgaben, vor die er mich stellt, mich mehr verändert haben, als ich mir das bis dahin eingestanden hatte.

Für meine Frau und mich war von Anfang an klar, dass wir für Friedrich alles tun werden, auch um sein Leiden, so gut es geht, zu begrenzen. Aus dieser Mission heraus wurden Energien freigesetzt, die uns halfen, die erste Zeit zu überstehen. Und wir versuchen beide, unserem Leben trotz allem mit Humor zu begegnen und etwas Positives aus der Situation zu machen – dazu gehört auch diese Kolumne. Das ist vielleicht einer der Gründe, warum wir noch zusammen sind. Und trotzdem blicke ich oft sehnsuchtsvoll auf Gleichaltrige, deren Leben weniger mühsam ist und die mehr Freiheit haben, ihre Träume zu leben.

Mich plagen oft Selbstzweifel, ob ich meiner Familie gerecht werde. Besonders an Tagen, an denen wir mal wieder alle Pläne umschmeißen müssen, weil wir Friedrich in der Nacht zuvor Medikamente geben mussten, nachdem er einen schweren Krampfanfall hatte. Am Morgen danach ist er so fertig, dass wir ihn unmöglich in seine heilpädagogische Tagesstätte bringen können, wo er betreut wird und die einfachsten Dinge lernt. Wie zum Beispiel über Gestik und Mimik "Ja" oder "Nein" zu sagen. Einer muss also zu Hause bleiben und auf ihn aufpassen. Der Tag muss umorganisiert werden, Jobs müssen verschoben oder abgesagt werden. An solchen Tagen frage ich mich oft, ob ich meinen Beruf noch weitermachen kann, ich bin verzweifelt und stelle alles infrage: Wäre es nicht besser, sich voll auf die Pflege zu konzentrieren? Oder wenigstens einen Beruf zu ergreifen, der für ein regelmäßiges Einkommen sorgt? Am besten irgendwas, bei dem man nicht so viel nachdenken muss. So nimmt das Karussell der Existenzängste Fahrt auf, und plötzlich, wenn ich Friedrichs Anwesenheit schon fast vergessen habe, legt er seine Hand auf meinen Arm, als wollte er sagen: "Mach dir keine Sorgen, es wird alles gut."