Kreuzworträtsel Um die Ecke gedacht Nr. 2517

Lösen Sie das Rätsel online

Das Kreuzworträtsel als PDF

ZEITmagazin-Weihnachtspreisrätsel

Waagerecht:



6 Ein Knaller insbesondere auch zur Böllerzeit, nicht nur von James serviert 11 Das ... besteht darin, dass man da steht, wo man seiner Natur nach hingehört (Fontane) 14 Hauptsächlich dekorativen Zwecks, als Partybegleiter 16 Wie dem Motto gefolgt: Dabeibleibers Prädikat 18 Jahreswechsel-Blickrichtung dort, wo man noch feuerwerkelt 20 Der Stoff, der im Gesumme zum Kassensturzergebnis beiträgt 21 Kurz gesagt: kein Fantasidealismutopist 22 Das Leben gleicht einer Reise, ... einem Meilenstein (Fontane) 23 Lebt mit Vehemenz den Hang zur 36 senkrecht aus 24 Die Dornige in Neuordnung: trichtert zur Biskaya hin 25 Rummelpottläufers Mitbringsel 26 Empfehlung zum Herangehen an die Festtafel – in einem Wort: Mehr als ein 25 waagerecht gehört zu deren Sammlung 28 Die Pflege besonderen Drahts nach oben ist ihr Schwesterpflicht 30 War Erster im Größte-Insel-Überqueren 32 Von manch einem "Auld Lang Syne"-Spieler außer dem Dudelsack getragen 33 Vornämlich als vorläufig letzter Mondmann bekannt 35 Sibirische Kälte gehört zu deren Alltag b nicht nur zu Silvester: ... entschleunigt! Entnimm sie Fonduetopf oder Raclette-Pfännchen! 40 Noch jenseits vom Yak erwähnt im Huftierelexikon 42 Zählt zu den Risiken und Nebenwirkungen des guten Vorsatzes zur Sparsamkeit 43 Ist oft dabei, wenn’s im Labor heiß hergeht 44 Schlägt’s das, nimmt New Yorker Silvesterparty erst Fahrt auf 45 Zu beachten, falls Einladung zum Empfang gegeben: deren Ordnung 46 Erspart dem Vorsorgsam-Denker Zukunftssorgen 47 Trotz aller "Guten Rutsch!"-Wünsche, bei ihr bleibt man möglichst zu Hause

Senkrecht:

1 Und gesegnet, dass man nicht alles weiß, dass Wunder und ... bleiben (Fontane) 2 Mit-dabei-Zeug, wenn nicht gar -Leute 3 So zu blicken bleibt, solange die Gedanken nicht vom Spaziergang zurück 4 Worauf Londons Uhren zeigern, während hier das "Prost Neujahr!" erschallt 5 Verdrehte Familien: arbeitet intern an der 38 waagerecht 6 Das Entscheidende bleibt doch immer der ..., nicht der eitle, wohl aber der gute und ehrliche Glaube an uns selbst (Fontane) 7 Der folgt der Devise: ..., den Homo sapiens zum Homo sapiens werden zu lassen 8 Einzelmann – mit eigener Group? 9 Ein neues Buch, ein neues Jahr, was werden die Tage bringen? Wird’s werden, wie’s immer war, halb scheitern, halb ...? (Fontane) 10 Unverfälscht: die allgemeine Zielrichtung nach dem Böllerei-Veranstalten 11 Als Reim auf die Verbindlichkeiten vordem auch Tilgungsmittel 12 Nachbarlandesrand 13 Vorbereitender Schritt in der Zeremonie des Gläser-Erhebens 15 Fällt ab im Werdegang des 6 waagerechts 17 Ungleichen Kampfes unfreiwilliger Teilnehmer, in Iberien 19 Gehört in die Rubrik Vermischtes, nicht nur im Kaffeehaus 27 Neue Jahre: wie neue ... im Magazin des Lebens 29 Abwärts wie Dunst, aufwärts eine Kunst 31 Anstatt-Kelch für Nichtsekttrinker 34 Maus- und Keyboard-Bändiger vorm Screen 36 Tut nicht not, wenn die 37 senkrecht nicht knapp 37 Ärger ist Zehrer und Lebensvergifter, ... ist Balsam und Friedensstifter (Fontane) 39 Verkörpert den Anspruch, aus Sprache was Ansprechendes zu machen 40 Gib deinem Wunsche Maß und Grenze, und dir entgegen kommt das ... (Fontane) 41 Machtwort, in Schriftform, im Osten

Lösung von Nr. 2515 (ZEITmagazin Nr. 52/2019):



Waagerecht

7 ROUTINE 9 das und die SCHUETZEN (Schütze-Geborenen) 13 PALMOEL 16 SCHACHFIGUR 19 PLEBS = Volk, Bürgerstand (lat.) 20 ETHOS 21 KERLE in Bäc-kerle-ben 22 AUKTION 23 BITTE 24 das ROLLEN und Rollenspieler 25 NORA Waldstätten in "Die Toten vom Bodensee" 26 SKAL 27 HARM 29 DEAL = Handel (engl.) 31 der MOST und most = meist-, höchst (engl.) 32 RUDERBOOTE 35 TEMPERAMENT 38 OLGA in W-olga 40 SOL = Sonne (span.), in sol-o 41 LEO in Leo-nora 42 HADERN 43 EXEMPEL 44 das ANLEHNEN und an Lehnen 45 EIERTANZ

Senkrecht

1 VOLLKOMMEN 2 WIESO? 3 NESTBAU 4 SCHOT 5 ZUCKER-watte 6 REGEL 7 RAPUNZEL 8 TOBIAS (Buch Tobit) 9 SCHILDERN 10 EHER 11 Heinrich ZILLE 12 NUDELHOLZ 14 "Metro-Pole" und METROPOLE 15 LENKRAD 17 ASTARTE 18 FRODO Beutlin in Tolkien, "Herr der Ringe" 26 STRAHL 27 HENNE 28 MOLE 30 AESEN 33 BOXEN-gasse, Stereo-Boxen 34 TAPAS 36 EHE 37 MEER 39 GMT = Greenwich Mean Time