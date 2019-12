Die großen Fragen der Liebe Verzieht sie ihre Tochter?

Die Frage: Marlene, 46, und David, 50, sind seit fünf Jahren zusammen. Marlene hat ihre Tochter und deren Freund mit in die Beziehung gebracht. Alle lebten zuerst zusammen, bis die Tochter und ihr Freund, beide sind Anfang 20, in eine eigene Wohnung zogen, die der Vater des Freundes bezahlt. Die beiden leben auch von Zuwendungen Marlenes und sind immer wieder für längere Zeit zu Besuch. David sieht das kritisch: Marlene erziehe sie zur Abhängigkeit. Noch dazu muss David Marlene finanziell unterstützen, da sie ja ihrer Tochter Geld gibt. Er möchte, dass sie das ändert, aber wenn er sie darauf anspricht, reagiert Marlene trotzig. David fragt sich, wie lange er all das noch ertragen kann. Was, wenn Marlenes Tochter ein Kind bekommt? Er fürchtet sich vor einer Zukunft, in der er verantwortet, was er nicht verursacht hat.

