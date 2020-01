Morrissey Sophie Passmann

Ich habe großes Misstrauen gegenüber Menschen, die Ironie nicht mögen. Ironie ist eine Geisteshaltung, mit der man gut durchs Leben kommt, selbst in den Momenten, in denen die Welt einem zu nahe tritt. Menschen, die Ironie nicht brauchen, stellen also entweder der Welt zu wenige Fragen oder – schlimmer – haben keine Angst vor ihr.

