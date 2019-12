Psychologie Das Ende ist der Anfang

Wir sind am Anfang vom Ende. Weihnachten ist vorbei, Neujahr naht. Wir nennen das die Zeit "zwischen den Jahren". Wir stecken noch im Alten und bereiten uns aufs Neue vor. In Deutschland kaufen wir Leuchtraketen und Raclette, im Fernsehen läuft Dinner for One. In Japan wienern sie das Haus, um das Neue frisch und rein beginnen zu können. In Argentinien zerreißen sie Akten und Dokumente und werfen sie aus dem Fenster, um sich von Altlasten zu befreien. In Brasilien tragen alle Weiß und hüpfen am Meer über sieben Wellen, damit sieben Wünsche in Erfüllung gehen. In Spanien muss man um Mitternacht mit jedem Glockenschlag eine Weintraube essen. Riten machen ein Ende zum Ende.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie weiter: Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden