Schlafroboter Mirko Borsche kuschelt sich an einen Schlafroboter

Mirko Borsche Creative Director des ZEITmagazins, schreibt jede Woche die Kolumne Unter Strom.

In stressigen Wochen drehen sich auch nachts die Gedanken in meinem Kopf, ich schlafe dann schlecht. Ich habe schon einiges probiert: Tees, autogenes Training, Autosuggestion. Ich habe mir zum Beispiel vorgestellt, es ist Sommer und ich laufe durch mein Viertel. Ein-, zweimal hat es funktioniert. Dann kehrten die Schlafprobleme zurück.

Der Schlafroboter von Somnox soll Abhilfe schaffen. Er ist circa 40 Zentimeter groß und sieht aus wie eine überdimensionale Bohne. An der einen Seite kann man ihn mit dem Stromnetz verbinden und aufladen. Auf der anderen leuchtet ein pulsierendes Licht. Per App stellt man ein, ob man schlafen, sich ausruhen oder ein kleines Nickerchen machen will. Dann drückt man ihn gegen seinen Körper wie ein Kuscheltier und spürt, wie der Roboter aktiv wird: Er ahmt den Atemrhythmus des müden Menschen nach. Das soll diesem helfen, zur Ruhe zu kommen. Für mich klangen die "Atemzüge" des Roboters allerdings wie merkwürdiges Schnarchen. Und es war irgendwie seltsam – fast ein bisschen unheimlich –, im Bett zu liegen und eine riesige schnarchende Bohne zu umklammern.

Ist dieses Ding vielleicht eher etwas für Singles, die nachts nicht allein im Bett liegen wollen? Wie erklärt man es eigentlich, wenn man in einer neuen Beziehung ist und nach dem Zähneputzen diesen Schlafroboter mit ins Bett nimmt? Wie reagiert die andere Person? Und was sagt es über sie aus, wenn sie es ganz normal findet? Den Besprechungen auf der Website zufolge hat der Somnox vielen Leuten geholfen, besser einzuschlafen. Ich möchte allerdings nur ungern mit so einem Ding erwischt werden. Den Gedanken daran finde ich lustig und seltsam – in Entspannung versetzt er mich nicht.



Technische Daten

Größe: 36 x 20 x 13 cm

Gewicht: 1,9 kg

Preis: 499 Euro