Verspätungen "Bin auf dem Weg"

Luna ist 20 Jahre alt. Ihr Vater Tillmann Prüfer schreibt hier im wöchentlichen Wechsel über sie und seine anderen drei Töchter im Alter von 14, 12 und 6 Jahren

Neulich hatte ich eine Lesung aus dem Buch, das ich über meine Töchter geschrieben habe. Ich werde immer wieder gefragt, wie denn dieses Schreiben über Töchter so funktioniert. Ob die Töchter das denn einfach alles so zulassen. Nein, das tun sie nicht. Bevor ich eine Kolumne schreibe, werde ich mit dem jeweiligen Thema beim jeweiligen Kind vorstellig. Juli, die Jüngste, lässt sich dabei von meiner Frau vertreten. Wenn der Tochter das Thema gefällt, sprechen wir darüber. Dann schreibe ich. Dann lege ich das Geschriebene der Tochter vor. Dann lesen sie, einiges lehnen sie ab. Manchmal einzelne Wörter, die sie uncool finden, manchmal geht der ganze Text zurück. Ich bin im Grunde ein Gefälligkeitsjournalist. Wer eine Vorstellung davon haben möchte, wie es in unserer Familie wirklich zugeht, muss sich nur überlegen, worüber ich alles nicht schreibe.

Zur Lesung waren alle Töchter geladen. Ich war sehr nervös. Ich hatte gebeten, pünktlich zu sein. Zwei Stunden vor der Veranstaltung rief mich Luna an. Sie habe keine Ahnung, was sie zu so einem Anlass anziehen solle. Ich sagte ihr, es sei egal, wichtig sei nur, dass sie pünktlich sei. Eine Stunde später schrieb sie, dass sie nun wisse, was sie anziehen werde, sie mache sich gerade fertig. Ich schrieb ihr drei Smileys zurück und "BIS GLEICH". Das sollte ein unübersehbarer passiv-aggressiver Hinweis sein. Zwanzig Minuten vor Beginn bekam ich eine SMS von Luna. "Bin auf dem Weg." Ich meinte, sie könne es unmöglich schaffen, und schrieb ihr zurück: "Nimm ein Taxi!" Einige Minuten später, ihre drei Schwestern saßen schon auf ihren Plätzen, bekam ich eine weitere SMS: "Bin aus dem Bus ausgestiegen, suche jetzt ein Taxi." Ich sollte schon beginnen, als mein Handy klingelte und Luna mir mitteilte, dass sie nun im Taxi sitze. Ich knurrte etwas Freundliches, dann machte ich das Handy aus. Ich sah deswegen nicht die SMS, in der sie mich noch mal nach der Adresse fragte.

Eine Eigenschaft, die Luna mit mir gemeinsam hat: Sie kommt gern mal zu spät. Und zwar nicht in Situationen, in denen der Zeitplan eng ist. Sondern immer dann, wenn man schon lange weiß, wann ein Ereignis ist und auch davor nicht so viel zu tun hat. Die eigene Hochzeit ist etwa ein Termin, den Luna ganz gut verpassen könnte. Sie ist wie ein Pilot, der nur dann die Landebahn verfehlt, wenn das Wetter schön und die Sicht klar ist.

Ich kenne das ganz gut von mir selbst. Wenn ich alles richtig machen will, dann will ich auf etwas sehr gut vorbereitet sein. Ich plane mir die Zeit dann ein, und das große Ereignis steht am Ende eines langen Weges. Plötzlich kommt mir die Zeit bis dahin lang vor, und ich finde, dass ich auch noch alles Mögliche erledigen könnte. So viel, bis plötzlich doch keine Zeit mehr ist und ich mich komplett verstolpere. So geht es mir wieder und wieder, und so geht es auch meiner ältesten Tochter. Manchmal denke ich, sie hätte auch etwas anderes von mir erben können. Und dann denke ich: ja, was eigentlich? Ich finde, man sollte als Vater dankbar sein, wenn man überhaupt eigene Eigenschaften bei seinen Kindern wiederentdeckt. Irgendwie ist alles, was verbindet, gut. Denn nur über Gemeinsamkeiten versteht man einander.

Luna betrat dann den Saal, just als ich eine Szene vorlas, in der meine Älteste zu spät zum Essen kommt. Später sagte sie: "Siehst du, Papa, das war ja perfektes Timing." Zum Glück erlaubte sie mir, darüber zu schreiben.