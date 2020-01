Müll Aus den Fugen

Meine Tochter, der wie allen Kindern der Welt angeblich die Zukunft gehört, ist keine drei Jahre alt. Ich bringe sie fast jeden Morgen zu ihrer Kita, und wenn man mit so einem Zwerglein unterwegs ist, richtet sich der Blick notgedrungen oft nach unten. Vor einer Weile nun fiel mir auf unserem morgendlichen Weg etwas auf, und zwar der Unrat auf der Straße. Berlin ist gefühlt keine sonderlich saubere Stadt, noch nie gewesen, und was ich da auf einmal wahrnahm, störte mich insofern gar nicht sonderlich, es sprang mir an diesem Tag nur irgendwie ins Auge. Eigentlich, stellte ich fest, lag wirklich auf jedem Quadratmeter des Trottoirs irgendwas Müllmäßiges herum. Auf dem Weg zurück begann ich zu zählen.

Einhundertundsieben Schritte brachten

4 Fetzen Papier,

1 Papierserviette,

1 Milram-Joghurtdeckel,

1 leere Packung Gizeh-Zigarettenfilter,

1 blutige Mullbinde,

4 platt getretene Kronkorken,

207 Zigarettenkippen.

Das schien mir viel, und es drängte sich mir der ausgesprochen banale Gedanke auf, dass Müll ein Problem ist. Spätere Generationen, dachte ich, werden über unseren Umgang mit Abfall wahnsinnig schlecht denken. Schon allein diese Kippen auf der Straße gehen doch, wenn man sie mal ernst nimmt, überhaupt nicht an. Was soll die Straße, was soll erst die Natur denn mit denen anfangen? Die wegzuschmeißen ist sehr primitiv. Wir werden unseren Nachfahren, so es die geben wird, doch wie Barbaren vorkommen.

Bestimmt, dachte ich nun hoffnungsvoll, wird aber irgendwo bereits an der Lösung des Problems gearbeitet. Der Müll fühlt sich doch jetzt schon wie etwas sehr Altmodisches an. Wir leben doch, dachte ich, wahrscheinlich in den letzten Tagen des Abfalls!

Dieser Gedanke war, wie ich inzwischen weiß, ein schwerer Irrtum.

In diesem Text wird es um Müll gehen, um Gegenwart und Zukunft des Mülls. Und ohne hysterisch klingen zu wollen – vor der Hysterie warnen die Politiker derzeit ja viel, Klima-Hysterikerin Greta Thunberg, Hysterie, überhaupt eine sehr weibische Krankheit –, ohne hysterisch klingen zu wollen also, es wird sich zeigen, dass wir höchstens insofern in der letzten Zeit des Abfalls leben, als dies durchaus die letzte Zeit der Menschheit sein könnte. Wie es aussieht, schafft eher der Müll uns ab als wir ihn. Ernsthaft.

Aber Ruhe bewahren erst mal. Es ist, wie es ist. Fangen wir diese Rutschpartie in unsere ungewisse Zukunft lieber klein und nüchtern an, mit den Kippen auf meiner Straße.

"Derzeit gibt es ein Überangebot an Müll", sagt Herr Schröder, Mitarbeiter einer Recycling-Firma in Brandenburg. © Nikita Teryoshin

In den Stummeln also, die da auf dem Trottoir verstreut liegen wie kleine, niedliche Leichen und zu deren Vorhandensein in der Welt ich als Raucher einen nennenswerten Beitrag geleistet habe, befinden sich Arsen, Blei, Chrom, Kupfer, Cadmium, das Nervengift Nikotin plus etwa 7000 weitere Gifte. Freilich macht genau das den Reiz der Zigaretten für den Raucher aus. Aber man sollte, Sie wissen das ja, besser mit dem Rauchen aufhören, es ist nämlich auch für die Umwelt wirklich sehr schlecht. Bis sich die Kunststoffe aus einem Zigarettenfilter zersetzt haben, vergehen mehrere Jahrzehnte. Die verschiedenen Bestandteile, das Gift also und die Filterpartikel, wandern über das Wasser bis in den Ozean, und Zigaretten sind, heißt es in einer amerikanischen Studie, der schlimmste Quell der Verschmutzung der Weltmeere. Die Menschheit raucht laut WHO im Jahr 5,6 Billionen Zigaretten, das sind 5.600.000.000.000. Geschätzt ergeben diese Kippchen jährlich 340.000 bis 680.000 Tonnen toxischen Sondermüll. Das ist zwar nur ein winzig kleiner Bruchteil des globalen Gesamtmülls, aber schon genug, um sich das nicht mehr richtig vorstellen zu können. Man kann dafür aber meinen, dass solche Mengen Sondermüll nicht besonders modern wirken oder, Achtung, nachhaltig. Deswegen aber tun wir hierzulande ja auch was gegen die Kippen. Ganz abgesehen von all den Kampagnen gegen das Rauchen. Die Kippen bleiben bei uns ja nicht einfach liegen, die spülen wir nicht einfach ins Meer. Oder?

Der Mann, der auf meiner Straße dafür sorgen soll, dass die Stummel nicht bis in die Weltmeere gelangen, heißt Ahmet Isikdaglioglu. Ein gedrungener, grauhaariger Anpackertyp, er ist Angestellter der für die Müll- und Abfallentsorgung in dieser Stadt maßgeblich zuständigen Berliner Stadtreinigung, der BSR. Fast jeden Tag schiebt Herr Isikdaglioglu seine gut manövrierbare, extra in den Labors der BSR entwickelte Tausend-Euro-Alukarre mit Schippe, Rechen, Zange und Besen durch das Scheunenviertel in Berlin-Mitte. Das ist sein Zuständigkeitsgebiet, "das gehört mir", so sagt das Herr Isikdaglioglu.

Gemeinsam mit seinen Kollegen und Kolleginnen von der Gruppe 30 sammelt er ein, was dort an Müll so auf dem Boden liegt. Coffee-to-go-Becher sind, da ist man sich in der Gruppe sofort einig, das größte Ärgernis, überall liegen die. Und die Kippen sind sowieso schon lange die meiste Arbeit. Die kriegt man oft nur mit dem Puster, also mit so einer Art Luftdruck-Kärcher, aus den Fugen im Trottoir. Früher oder später allerdings, wenn nicht beim ersten, dann halt beim 300. Gang die Straße hinunter, holen sie noch jede Kippe von der Straße, das meinen die Leute von der BSR schon. Und dann ist die Kippe weg.

Müll ist, was weggeschafft wird. So ließe sich die Sache ganz griffig definieren. So wir keine Messies sind, sammeln wir den Müll in verschiedenen Tüten und Säcken, Papier, Glas, Bio, Verpackung, Restmüll, und dann wird er abgeholt. Sehr, sehr viel Müll, der da pro Person anfällt, übrigens. Jeder Berliner, weiß die BSR, produziert allein 225 Kilogramm Hausmüll pro Jahr, Hausmüll heißt: schwarze Tonne, der sogenannte Restmüll. Etwa 600 Gramm Hausmüll am Tag. Allein der Hausmüll eines Berliner Jahres würde reichen, um das gigantische Olympiastadion der Stadt zweimal bis unters Dach zu füllen. Wie bitte? Wo kommt der ganze Müll her? Na, gucken Sie sich mal um. Seifenspender: Müll; Kronkorken: Müll; Spülschwamm: Müll; Babywindel: Müll; Aschenbecher: Müll; Styropor: Müll; Wurstpelle: Müll; Scherben: Müll; Glühbirne: Müll. Wir behalten den halt nicht, deswegen fällt er uns nicht so auf. In einem Vier-Personen-Haushalt in Berlin liegt am Ende eines Jahres nicht die Tonne Hausmüll herum, die er verursacht hat. Der Müll wird abgeholt, dann ist er weg. Und dafür sind wir auf der einen Seite ja auch echt dankbar. Und auf der anderen Seite ist das natürlich eine riesige, fatale Illusion. Denn der Müll ist, na klar, nicht weg. Der ist fort. Großer Unterschied.

Die Kippen, die auf meiner Straße aufgekehrt werden, so viel erst einmal dazu, wandern in einen der beiden Handkehrichtsäcke auf dem Alukarren von Herrn Isikdaglioglu und von dort in das Transportfahrzeug der Gruppe 30. Das fährt die Kehrichtsäcke in die Regionalstelle 12, Ilsenburger Straße, Charlottenburg. Dort wird der Straßenkehricht gesammelt und letztendlich zu einem anderen Unternehmen gebracht, wo sich die exakt nachvollziehbare Spur der Kippen dann auch ein bisschen verliert. Aber wenn alles ganz perfekt klappt, dann wird aus ihnen irgendwann "Ersatzbrennstoff". Sie werden "thermisch weiterbehandelt". Die Firma, die den Handkehricht von meiner Straße in Ersatzbrennstoff verwandelt, heißt Otto-Rüdiger Schulze und sitzt in Brandenburg. Wie mir deren Mitarbeiter Paul Schröder am Telefon erklärt, wird dieser Ersatzbrennstoff in Zementwerken verfeuert. Die Nachfrage, sagt er weiter, sei übrigens riesig. Das heißt, viele wollen der Firma Otto-Rüdiger Schulze gern Müll bringen dürfen. Und das Unternehmen habe theoretisch auch noch Kapazitäten, um noch mehr Ersatzbrennstoff zu produzieren. Bloß gebe es für den Ersatzbrennstoff zu wenig Verbrennungskapazitäten in Deutschland. Man müsste, sagt Herr Schröder, hierzulande eigentlich viel mehr Müll verbrennen und weniger Kohle. "Derzeit gibt es ein Überangebot an Müll", sagt Herr Schröder.

"Ersatzbrennstoff": Früher nannte man das BRAM, Brennstoff aus Müll. Eigentlich besser, weil klarer. Das Angebot an BRAM, begreife ich, übersteigt die Nachfrage. Ziemlich viel Müll ist offenbar also einfach nur Müll. Aber was das mit dem "Überangebot an Müll" bedeutet, wurde mir so richtig bewusst ausgerechnet an dem Tag, an dem ich den Stolz der BSR, die beste Form der Berliner Müllverbrennung besichtigte, am grauen Tag meines Besuchs im Müllheizkraftwerk Ruhleben nämlich.

Vom Endbahnhof der Linie U2 in Ruhleben musste ich eine ganze Weile laufen, bevor ich den Einlass des Kraftwerks erreichte, und unterwegs überkam mich, der ich seit Tagen über Abfall nachdachte, ein grauenhaftes Gefühl. Ich begann zu denken, dass ich mich durch eine Welt aus Müll bewegte. Fast alles, dachte ich, was da in dem Supermarkt steht, an dem ich gerade vorbeilaufe, ist doch eigentlich Müll. Fast alle Produkte, die da verkauft und dann verbraucht werden sollen, sind doch verpackt, und die Verpackungen sind Müll. Und was ich nicht zu sehen kriege, ist der Müll, der bei der Herstellung dieser Verpackungen angefallen ist, bei der Herstellung des Mülls also sozusagen. Laut Umweltbundesamt ist die Tendenz zur Verpacktheit in Deutschland steigend. 1995 lag der Gesamtverbrauch an Verpackungen in Deutschland bei 13,9 Millionen Tonnen. 2015 waren es 18,1 Millionen Tonnen. Ich weiß immer gar nicht, wie ich mir diese Mengen überhaupt vorstellen soll.

Aus meinem Modus der verzweifelnden Betrachtung fand ich auf dem Spaziergang nicht mehr heraus. Ich lief vorbei an einer verfallenen Imbissbude: Das Holz der Verschalung, das Glas des Neonschilds, das Metall der Klinken, der Stahl der Fritteusen, Mannmannmann, das ist alles Müll. Da stehen die Autos und parken, die fahren alle noch wunderbar, das ist doch kein Müll? Doch, fand ich, das ist Müll in spe, denn diese Autos wurden, das ist so, mit exakt dieser Idee im Kopf produziert: Sie sollen früher oder später, nach 15 Jahren etwa, ersetzt werden durch ein neues Auto. Sie sollen Müll werden, der Schaumstoff der Sitze, der Kunststoff der Armaturen, das Leder des Lenkrads, das Glas der Scheiben, das Gummi der Reifen, alles, alles Müll. Und der Asphalt der Straße, und die Auslagen in den Geschäften, und die vorbeifahrenden Laster, die geziegelten Schornsteine, die Häuser, die Möbel, die Kleider an den Leibern der Menschen. Alles Ware – alles Müll, der bloß noch nicht so heißt.