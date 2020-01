Türkisches Menemen Frühstück auf Türkisch

Ich möchte noch mal aus meiner Heimat Baden-Württemberg erzählen (habe ich neulich schon mal, ist vielleicht eine Alterserscheinung). Wenn weiter nördlich von Baden-Württemberg die Rede ist, denken viele an Kretschmann, Autos und Kehrwoche. Dabei sind wir ganz anders. Wir wissen gutes Essen zu schätzen. Es gab in Deutschland nicht viele Revolutionen gegen die Obrigkeit, aber eine wurde hier angezettelt. Und wir arbeiten gar nicht so gern, wie alle denken, zum Beispiel in der ersten Januarwoche gar nicht. Der Feiertag am 6. Januar, der Dreikönigstag, führt dazu, dass man völlig zu Recht denkt: Lohnt doch nicht, sich die Tage davor aufzuraffen. Daher hier ein Frühstücksrezept für meine Freunde in Baden-Württemberg, die in den drei Tagen, die das Jahr 2020 nun zählt, vielleicht noch kein einziges Mal das Haus verlassen haben. Frohes neues!

