Die großen Fragen der Liebe Ist sie sinnlos eifersüchtig?

Die Frage: Saskia und Stefan sind seit 20 Jahren zusammen und seit drei Jahren verheiratet. Saskia musste sich aber von Anfang an ihren Raum in der Partnerschaft erobern – Stefans Ex-Freundin Maike, mit der er eine gemeinsame Tochter hat, war ständig präsent. Saskia hat die Tochter teilweise mit aufgezogen, wurde aber oft von Maike ausgeschlossen. Maike und Stefan sind Freunde und treffen sich weiterhin oft, um Angelegenheiten der mittlerweile erwachsenen Tochter zu besprechen. Jetzt hat sich Maike eine Ferienwohnung in Stefans Heimatstadt gekauft, einem beliebten Urlaubsziel, wo sie auch früher schon oft war. Saskia ist tief getroffen, da sie diesen Ort immer als Rückzugsort betrachtet hat, an dem sie mit ihrem Mann und mit der Tochter allein sein konnte. Ihr Mann wirft ihr nun sinnlose Eifersucht vor.

