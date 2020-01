Telefonieren "Chill, Papa, ich telefonier doch nur!"

Greta ist 12 Jahre alt. Ihr Vater Tillmann Prüfer schreibt hier im wöchentlichen Wechsel über sie und seine anderen drei Töchter im Alter von 20, 14 und 6 Jahren.

Von den jungen Menschen behauptet man oft, sie würden nicht mehr telefonieren, sondern nur per WhatsApp chatten. Das kann ich nicht bestätigen. Greta zum Beispiel telefoniert die ganze Zeit. Es ist aber kein Telefonieren, wie ich es kenne. Wenn Greta telefoniert, dann hält sie sich das Handy nicht ans Ohr, sondern legt es in Freisprechfunktion irgendwo ab und kommuniziert mit ihrem Gesprächspartner laut quatschend. Die Freisprechfunktion ist dabei auf volle Leistung gestellt, deswegen hört man ganz gut, worum sich das jeweilige Gespräch dreht. Greta ruft irgendetwas aus der anderen Ecke des Raums in Richtung ihres Smartphones, und aus dem Smartphone quäkt es zurück. Es geht um Mitschüler, Musik, Lehrer, Shopping, Filme, Essen, Serien. Alles, worüber man so sprechen kann. Es ist eine sehr transparente Kommunikation; ungefähr so, als ob der Gesprächspartner im Raum wäre. Wenn Gretas Geschwister auch telefonieren, sind noch mehr Stimmen zu hören. Dann ist der Raum voller Konversation, wie in einer Bahnhofshalle. Manchmal, eigentlich ziemlich oft, ist mir das zu viel, und ich brülle in das Geplapper hinein, dass nun endlich mal Ruhe sein soll, verdammt. Dann schaut mich Greta entgeistert an und sagt: "Chill, Papa, ich telefonier doch nur!"

Als ich jung war, war das eine komplett andere Angelegenheit. Meine Eltern hatten ein im Hausflur installiertes Telefon. Man konnte dort kein Gespräch führen, ohne nicht von sämtlichen Familienmitgliedern gehört zu werden. Und spätestens nach fünf Minuten stand der Vater neben einem und zeigte auf die Uhr, denn Telefonieren war teuer. Manche Familien hatten ein Telefon mit einer langen Schnur, sodass man es durch die Wohnung ins eigene Zimmer tragen konnte. Ich aber musste für echte Privatgespräche zur nächsten Telefonzelle gehen. Sie war in meinem Fall einen guten Kilometer weit weg. War man endlich dort angekommen, brauchte man entsprechend viele 10-Pfennig-Stücke und etwas Glück, dass niemand an die Tür klopfte, weil er auch telefonieren wollte. Wir taten damals alles, damit unsere Eltern nicht mitbekamen, was wir so beredeten. Vielleicht hatten unsere Eltern deshalb so großes Misstrauen gegen uns.

Das kann man bei meinen Töchtern nun wirklich nicht behaupten. Wer in der Klasse gerade in wen verknallt ist, welcher Lehrer es wirklich überhaupt nicht checkt: Ich darf das alles wissen – besser gesagt, es gibt gar keine Chance, das nicht mitzubekommen.

Greta ist außerdem ein Meister des Liquid Knowledge: Alles, was man gerade nicht weiß, kann man schnell erfahren, indem man jemand anderen fragt. Welche Matheaufgaben man zum Beispiel aufhat. Oder was in der Klausur drankommt. Was sich wer für seine Geburtstagsparty wünschen könnte oder was ein gutes Rezept für Pfannkuchen ist. Dieses Wissen ist ständig verfügbar, weil man immer jemanden ansprechen kann und weil niemand mal seine Ruhe haben möchte. Außer mir. Die Kinder kennen auch keine Ruhezeiten, sie rufen einander noch im Bett an. Meine Frau und ich haben die Sprechzeiten der Töchter deshalb beschränkt: Abends darf das Handy nicht mit ins Kinderzimmer, sondern muss zum Aufladen im Wohnzimmer liegen. Wenn es um 22 Uhr nicht aufhört zu klingeln, gehe ich manchmal selbst ran. Dann fragen die Freundinnen höflich, ob Greta noch wach sei. Ich frage dann erst einmal zurück, was das Begehr ist. Wenn es um Pfannkuchenrezepte geht, könnte ich ja vielleicht helfen.