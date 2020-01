Emanzipation Gefährliche Transparenz

In der Mode wird es dünn. Durchscheinende Stoffe sollen diesen Sommer überall zu sehen sein: weiße transparente Kleider bei Valentino, ein grünes durchsichtiges Kleid bei Kenzo – und Fendi hat sogar ein Kleid, bei dem nur der Kragen und das Logo nicht durchsichtig sind. Es ist also sehr viel Haut zu sehen. Manchem erscheint dies obszön, mit dem Argument, dass der weibliche Körper ausgestellt und die Frau zum Objekt gemacht werde. Transparenz kann jedoch sehr unterschiedlich beurteilt werden. Und historisch betrachtet kommt der Vorwurf der Obszönität vor allem von denen, die Frauen in der traditionellen Rolle sehen wollen.

Eine Pionierin transparenter Stoffe war Luise von Mecklenburg-Strelitz, die Gattin des preußischen Königs Friedrich Wilhelm III. Ende des 18. Jahrhunderts führte sie einen neuen Stil bei Hofe ein – man war schockiert. Etwa von einer Chemise, die sie trug: einem bodenlangen weißen Hemdkleid aus dünnem Stoff. Man sah die Königin auf einmal nicht mehr zusammengeschnürt und hinter Stoffmassen versteckt, sondern nahm zum ersten Mal die natürliche Körperform einer Monarchin wahr. Luise trug großzügige Dekolletés und große Rückenausschnitte – und oft transparente Stoffe. All das nannte man zu ihrer Zeit "Nacktmode". Welchen Affront solche Kleider einmal bedeuteten, ist heute nur noch schwer vorstellbar.

Von einer Königin waren damals sittsamere Roben erwartet worden. Auch die französische Königin Marie Antoinette hatte Chemisierkleider getragen. Weil sie sich präsentierte, als trüge sie ein Nachthemd, und sich für zeitgemäße Mode begeisterte, warf man ihr Frivolität vor. Das wurde ihr möglicherweise zum Verhängnis, denn viele sahen in Monarchen damals nicht normale Menschen, sondern von Gott in ihre Position gesetzte Personen. Indem sich die Königin aber in ihrer Leidenschaft für Mode präsentierte, wurde sie in den Augen ihrer Zeitgenossen antastbar. Dass Marie Antoinette gegen die Codes ihrer Zeit verstieß, begünstigte vielleicht zusätzlich die Französische Revolution, die sie schließlich das Leben kostete. Zur Zeit der Königin Luise in Preußen war der deutsche Adel schon von der Revolution in Frankreich gewarnt und gerierte sich betont bescheiden. Und wenig später war es mit den transparenten Stoffen auch schon wieder vorbei. Diese Freiheit des weiblichen Körpers währte nur knapp drei Jahrzehnte, dann wurden wieder Korsett und Reifrock eingeführt.

Letztlich kommt es nicht darauf an, wie viel Haut gezeigt wird, sondern darauf, wer dies beurteilt – und wie. Dass sich Frauen für ihr Äußeres gesellschaftlich rechtfertigen müssen, hat leider keine Revolution der Welt geändert.

Foto: Peter Langer / Durchleuchtet: Transparente Jacke von Woolrich