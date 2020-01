Hühnereintopf Ein Huhn der Toleranz

Es gibt in diesem Land eine Arroganz gegenüber der mit Mehl gebundenen Soße, besonders in urban-gebildeten Milieus. Ich denke, unser Siebeck ist daran nicht unschuldig, obwohl er bekanntlich nicht in der Stadt, sondern in einem Dorf wohnte, dort allerdings in einem Schloss, was dann wahrscheinlich auf dasselbe hinausläuft. Ich jedenfalls habe gelernt, dass man nicht bestimmte Leute wegen ihrer Ansichten von Diskussionen ausschließen darf. In einer liberalen Gesellschaft muss man die Meinungen anderer aushalten können, es darf keine Tribunale geben. Man muss auch mit Leuten im Dialog bleiben, die gebundene Soßen mögen. Daher hier eine gebundene Soße. Sie ist köstlich. Das Rezept ist ein traditionelles amerikanisches namens Chicken and Dumplings. Wo sind die dumplings, fragen Sie sich. Ich habe sie weggelassen. Sie sind mir trotz mehrerer Versuche nicht gelungen.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie weiter: Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden