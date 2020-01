Die großen Fragen der Liebe Braucht sie einen Karrieremann?

Die Frage: Beate und David haben sich bei einem Projekt kennengelernt, in dem es um den Einsatz von IT in Gymnasien ging. Beate ist die jüngste Studiendirektorin ihres Bundeslandes; David arbeitete damals wie heute im Mittelfeld einer Unternehmensberatung. Sie haben jetzt eine vier Jahre alte Tochter. Beate schätzt ihren sportlichen, fürsorglichen Mann, aber sie ärgert sich, dass David immer noch auf der gleichen Gehaltsstufe sitzt wie vor fünf Jahren. Als sie wieder einmal darüber diskutieren, warum er es zulässt, dass schon wieder ein Kollege an ihm vorbei befördert worden ist, versucht David sie zu beruhigen: "Hauptsache ist doch, wir lieben uns – und zusammen verdienen wir mehr als viele andere!" David will Beate küssen, sie dreht den Kopf zur Seite: "Ich hätte lieber einen Helden, der sich durchsetzt!"

