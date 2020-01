Migrationshintergrund "Ich bin ja wohl Polin!"

Lotta ist 14 Jahre alt. Ihr Vater Tillmann Prüfer schreibt hier im wöchentlichen Wechsel über sie und seine anderen drei Töchter im Alter von 20, 12 und 6 Jahren.

Lotta hat zu Weihnachten für einen Freund ein Geschenk eingepackt. Auf die Geschenkverpackung klebte sie eine kleine Kartoffel. Ich fragte sie, warum sie ihrem Freund eine Kartoffel schenke. Ob er Vegetarier sei. Lotta sagte, das sei ein "Insider". Aber dann erklärte sie mir, dass ihr Freund von seinen Freunden eben "Kartoffel" genannt werde. "Warum Kartoffel?", fragte ich. "Kartoffel – weil er so richtig deutsch ist." Wie ich herausfand, hat ihr Freund keinen schwarz-rot-goldenen Eimerhut auf. Er hat auch keine Gartenzwerg-Sammlung, und sein Lieblingsessen ist auch nicht Bratwurst. Lotta meinte aber, er sei so richtig, richtig deutsch. Ich fragte, was denn an ihrem Freund so überaus deutsch sei. Lotta meinte, ihr Freund achte dauernd auf die korrekte Grammatik und verbessere andere. Etwa, wenn jemand "den" und "dem" verwechsle oder den Genitiv nicht könne. Ich sagte, das sei eigentlich kein Zeichen außerordentlichen Deutschtums. Ich fragte sie, was sie denn sei, wenn ihr Freund so deutsch sei: "Ich bin ja wohl Polin – jedenfalls ungefähr halb!"

Tillmann Prüfer Sein Buch Kriegt das Papa, oder kann das weg? Ein Vater und vier Töchter ist vor Kurzem im Kindler Verlag erschienen.

Das fand ich nun sehr erstaunlich. Lotta wurde in Berlin geboren, meine Frau in Hamm, ich selbst in Mainz. An uns ist alles so deutsch, wie es in Deutschland nur deutsch sein kann. "Seit wann bist du eine Polin?" – "Na, wir sind doch irgendwie auch eine polnische Familie!" – "Wie? Du bist genauso deutsch wie dein Freund!" – "Aber du hast doch mal erzählt, dass wir aus Polen kommen!" Nun ja, etliche unserer Vorfahren stammen aus Oberschlesien. Aufseiten meiner Frau und auf meiner Seite. Mein Vater war als Kleinkind zum Kriegsende mit dem Flüchtlingstreck aus dem Osten gekommen. Wir haben also gewissermaßen einen Migrationshintergrund. Meiner Tochter reichen die Vorfahren aus den ehemaligen Ostgebieten jedenfalls aus, um sich selbst als Polin zu bezeichnen. "Polin zu sein ist cool", sagte Lotta. Meine Tochter meint auch, ihre Freunde kämen aus Österreich, Korea, China, Uganda, Syrien und Armenien – und sie komme eben aus Polen. In einer Umgebung, in der alle unterwegs zu sein scheinen, findet es Lotta offenbar interessanter, auch irgendwo anders her zu stammen. Es wird heute gerne problematisiert, dass an deutschen Schulen so viele Kinder aus anderen Ländern kommen. Für Lotta aber ist das Normalität. Schon in ihrem Kindergarten gab es Kinder aus 20 Nationen. Ich erinnerte mich an meine eigene Schulzeit. Für uns war es damals üblich, zwischen den Kindern zu unterscheiden, die "von hier" waren, und denen, die "nicht von hier" waren. Wir fanden sie exotisch. Erst später wurde der Umgang selbstverständlich. Für Lotta hingegen sind verschiedene kulturelle Hintergründe so alltäglich wie verschiedene Haarfarben.

Ich erzählte meinem Vater davon, dass Lotta nun Polin sei. Er sagte, da habe seine Enkelin wohl sogar teilweise recht. Denn meine Großmutter sei wohl die uneheliche Tochter eines polnischen Vaters. Da sei in der Familie immer ein Geheimnis drum gemacht worden. Unsere Familie hieß auch bis in die Dreißigerjahre nicht Prüfer, sondern Pannek. Erst mein Großvater, der ein arger Nazi war, hatte eine Umbenennung beantragt. Er wollte einen Namen, der ordentlich deutsch klingt, damit ihn niemand mit einem Polen verwechseln würde. Ich stelle mir vor, wie er sich ärgern würde, wüsste er, dass seine Urenkelin sich heute über jedes bisschen polnische Herkunft freut. Er, der so gerne eine sortenreine Kartoffel sein wollte.