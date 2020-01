Auschwitz Ihr Weg

Das Bild hängt dort, wo es einst entstanden ist: in Auschwitz. Im Museum von Auschwitz-Birkenau, Block 6, bedeckt es eine halbe Wand. Schwarz-weiß, darauf zwölf Kinder hinter Stacheldraht, in gestreiften Häftlingshemden.

Als es aufgenommen wurde, waren die Kinder frei. Das Bild entstand nach der Befreiung des Konzentrationslagers, die am 27. Januar 75 Jahre zurückliegt. Es ist eine Art Sinnbild geworden für den Holocaust, ein ikonisches Foto. Es hängt nicht nur im Museum in Auschwitz, sondern auch in anderen Gedenkstätten, es ist abgedruckt in unzähligen Zeitungsartikeln, in Büchern und Holocaust-Chroniken, und es erscheint sofort im Internet, wenn man "Auschwitz" und "Kinder" googelt.

1,1 Millionen Menschen wurden in Auschwitz mindestens umgebracht. Die Kinder auf dem Foto haben überlebt. Wer sind sie? Was ist aus ihnen geworden? Und wie blicken sie heute, 75 Jahre später, auf ihr Leben zurück?

Fünf der Kinder von damals konnte das ZEITmagazin in den vergangenen Wochen treffen, in Israel und in der Schweiz, in den USA und in Kanada: Gábor Hirsch, geboren 1929 in Békéscsaba, Ungarn. Marta Wise, geboren 1934 in Bratislava, Tschechoslowakei. Paula Lebovics, geboren 1933 in Ostrowiec, Polen. Ruth Webber, geboren 1935 ebenfalls in Ostrowiec, Polen. Und Miriam Ziegler, geboren 1935 in Radom, Polen.

Das Foto zeigt Miriam Ziegler als Zweite, Paula Lebovics als Dritte und Ruth Webber leicht verdeckt von Paula als Vierte von links. In der Mitte, als Siebte von links, steht Marta Wise. Von Gábor Hirsch sieht man nur seine Kappe hinter dem achten Kind von links. © Getty Images

Das Bild wurde eigentlich nicht als Fotografie aufgenommen, sondern ist ein Standbild aus Filmmaterial, mit dem Soldaten der Roten Armee dokumentierten, was sie in Auschwitz vorfanden. Ob es unmittelbar nach der Befreiung oder in den Wochen danach entstand, ist nicht klar. Von dem Bild sind zwei Versionen im Umlauf. Auf der querformatigen sieht man zwölf Kinder, von einem dreizehnten schaut nur die Kappe hinter einem anderen Kind hervor. Die hochformatige Version hat eine etwas andere Perspektive, sie zeigt auch das Gesicht jenes Kindes, ein Junge. Dafür fehlt darauf ein Mädchen, das auf der anderen Version ganz rechts am Rand steht.

Mitarbeiter der Shoah Foundation, einer Stiftung, die der Regisseur Steven Spielberg in Los Angeles gegründet hat, hatten 2014 erstmals alle Namen der Kinder recherchiert. Aber die Stiftung konnte trotzdem nur einen Kontakt vermitteln, zu einer Überlebenden in Los Angeles. Bei der Suche nach den anderen halfen alte Zeitungsartikel, Mitarbeiter von Schulen, in denen die Überlebenden einst über den Holocaust gesprochen hatten, Kinder oder Enkelkinder, die in manchen Artikeln genannt wurden und die online auffindbar waren.

Die Überlebenden erzählen so unterschiedlich von ihrem Leben, wie Menschen unterschiedlich sind: der eine nüchtern, als ginge es um jemand anderen, die Nächste aufgewühlt und unter Tränen. Manche haben ihre eigene Geschichte nahezu lückenlos rekonstruiert, andere haben Mühe mit Daten und Zeitangaben, erinnern dafür einzelne Begebenheiten in größter Intensität. Einige haben Erfahrung damit, die eigene Geschichte für die Öffentlichkeit zu erzählen, andere nicht.

Eines eint sie: Sie alle wollen nicht über Auschwitz sprechen. Sie tun es, so schwer es ihnen fällt, weil sie das Gefühl haben, es tun zu müssen. Weil sie es als ihre Aufgabe empfinden, den Menschen davon zu erzählen.

© Yael Malka

Ruth Webber 84, wurde als Rut Muszkies im polnischen Ostrowiec geboren. Mit neun Jahren kam sie 1944 nach Auschwitz. Heute lebt sie in Detroit.

Ruth Webber, Vierte von links — Detroit, USA. Ruth Webber, 84, eine kleine, zierliche Frau mit kurzen grauen Haaren, sitzt im Wohnzimmer ihrer Tochter Elaine in Huntington Woods, einem Vorort von Detroit. Es fällt ihr leichter, über Auschwitz zu reden, wenn sie ihre Familie um sich hat. Sie sagt: "Warum ich überlebt habe? Ich weiß es nicht."



Als das Bild aufgenommen wurde, hieß Ruth Webber noch Rut Muszkies und war neun Jahre alt. Wenn am 27. Januar in Auschwitz der Opfer gedacht wird, wird sie dort sein. Noch einmal wird sie zurückkehren.



"Ich erinnere mich an die Abende in Auschwitz in der Baracke, wenn das Licht aus war. Dann haben die Frauen geweint, gebetet, gebettelt. Gott, wie kannst du all dies geschehen lassen? Lass jemanden überleben. Diese Frauen haben damals auch für mich gebetet. Und was ist von ihnen übrig? Ihre Asche."

Ruth Webber ist zweimal nach Auschwitz zurückgekehrt, in den Neunzigerjahren. "Ich hatte Angst, einen Fuß auf den Boden zu setzen. Auf wem laufe ich? Auf wessen Knochen, auf wessen Asche? Jetzt möchte ich noch einmal hin, um mein letztes Dankeschön zu sagen. Für die Gebete dieser Frauen." Ruth Webber hat eine feste Stimme, die jetzt aber bricht. "Damit ich mich nicht mehr so schuldig fühle."

Obwohl sie nach dem ersten Treffen schlecht geschlafen hat, lädt Ruth Webber am nächsten Tag zu sich nach Hause ein. An einer Wand in ihrem Wohnzimmer hängt das Bild aus Auschwitz, gerahmt. Ruth Webber hat auch einen Ausdruck auf festem Karton, auf die Rückseite hat sie die Namen der Kinder geschrieben, die sie darauf erkennt. Neben ihr auf dem Foto stehen zwei Mädchen, Miriam und Paula. Die drei Kinder von damals sind bis heute befreundet.

Eine andere Wand in ihrem Wohnzimmer ist fast vollständig von Bildern ihrer Familie bedeckt: ihre Schwester Helen, am Klavier, vor dem Krieg. Ihre Mutter im hohen Alter, sie wurde 93. Ruth Webber und ihr Mann Mark, ihre Töchter, ihre Enkelkinder, Erinnerungen an Familientreffen, Abschlussfeiern, Reisen. Ein Porträt ihres Vaters als junger Mann. Seine Züge spiegeln sich in Ruth Webbers Gesicht. Er blieb für immer jung.

"Mein Vater war Fotograf in Ostrowiec, er war gut bekannt in der Stadt, meine Mutter half ihm mit der Buchhaltung. Meine Schwester Helen war vier Jahre älter als ich. Wir waren nicht streng religiös, aber wir hatten ein koscheres Zuhause. Am Sabbat hat die ganze Familie zusammen gegessen, entweder bei uns oder bei meinen Großeltern. Freitag wurde Tscholent gemacht, ein Eintopf, voll mit Fleisch und Kartoffeln und Bohnen und Gewürzen. Den Topf haben meine Schwester und meine Tante zum Bäcker gebracht und ihn dort über Nacht in seinem Ofen gelassen. Samstags haben sie ihn wieder abgeholt. Er war köstlich!

Mein Vater kam aus einer Musikerfamilie. Helen spielte sehr gut Klavier, sie wurde deshalb nach Warschau an ein Konservatorium geschickt. Ich sollte Geige lernen. Aber dazu kam es nicht mehr.

Als die Deutschen kamen, war ich vier Jahre alt. Mein Vater holte Helen aus Warschau zurück. Ich durfte kaum raus. Eines Tages kam mein Großvater nach der Arbeit nicht wie sonst nach Hause. Als er dann kam, hatten sie ihm auf der Straße seinen Bart abrasiert. Er war danach nicht mehr derselbe. Er war, ich denke, man nennt das depressiv.

Nach einer Weile wurde ein Ghetto für alle Juden eingerichtet. Mein Vater arrangierte, dass Helen bei einem Freund von ihm unterkam, einem polnischen Adligen, und Helen hat in dieser Familie die ganze Kriegszeit verbracht. Ihr Leben verlief also sehr anders als meins.

Als in Bodzechów, in der Nähe von Ostrowiec, ein Arbeitslager eingerichtet wurde, entschieden meine Eltern, dorthin zu gehen. Sie dachten, wenn sie Arbeit hätten, wären sie sicher. Das stimmte natürlich nicht. Mich schmuggelten sie in das Camp, Kinder waren verboten. Es waren aber noch ein paar andere Kinder da. Die Deutschen kamen mit Lastwagen nach Bodzechów, um Menschen zu deportieren. Dann versteckten meine Mutter und ich uns oft im Wald, manchmal einen Tag lang, manchmal eine Woche. Ich hatte immerzu Angst. Meine Mutter sagte dann abends: Heute war vielleicht kein guter Tag, aber morgen wird es besser. Es wird nicht mehr lange dauern.

Einmal versteckten wir uns im Kartoffellager, ein Mädchen, ein Junge und ich. Da kam ein Deutscher ins Lager und fand uns unter den Kartoffeln. Jemand musste uns verraten haben. Er stand vor uns mit seiner Waffe, er sah uns an. Dann sagte er: Bleibt da! Und ging.

Von Bodzechów kamen wir in verschiedene andere Lager, schließlich brachten uns die Deutschen nach Ostrowiec, in ein Lager dort, wo ich Miriam kennenlernte.

Als die Russen sich näherten, sagten die Deutschen uns, dass wir in ein anderes Arbeitslager kämen. Sie zwängten uns in die Waggons eines Zugs, wir waren so aneinandergequetscht, dass wir kaum atmen konnten. Es gab zwei Eimer, einen mit Wasser, einen für die Notdurft. Wir Kinder wurden während der langen Fahrt immer wieder hochgehoben, an die kleinen Fenster, damit wir gucken konnten, wo wir waren, ob wir den Namen einer Stadt auf einem Schild erkennen konnten. Als klar war, wir sind in Auschwitz, weinten alle. Wir wussten, was das bedeutet.

Es sollte bei der Ankunft eine Selektion geben, aber niemand kam. Also ließ man uns alle ins Lager. Wir mussten uns in einer Reihe aufstellen, damit sie uns tätowieren konnten. Ich weinte und zog meine Hand zurück. Die Frau, die uns tätowierte, sagte: ›Sei froh, dass du die Nummer bekommst. Sonst würdest du dich in Rauch auflösen.‹ Habe ich es in Gänze verstanden? Nein. Aber so war es in Auschwitz. Wenn ein Transport kam, stieg Rauch in den Himmel."