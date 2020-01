Giorgio Armani Tragbare Struktur

Giorgio Armani hat eine Handtasche wieder aufgelegt, die aussieht wie – nun ja, wie eine Handtasche. Allein dies ist schon bemerkenswert in Zeiten, da eine Handtasche wahlweise aussieht wie ein Seesack (Saint Laurent), eine Plastiktüte (Celine), ein Strandkorb (Dolce & Gabbana) oder eine Seemuschel (Chanel). Handtaschen dienen heute als Projektionsfläche von Designer-Visionen, was die Frau dieser Tage darstellen soll. Sie sind mal so groß, dass man darin vielleicht einen kleinen Kühlschrank transportieren kann. Oder so klein, dass kaum eine Kreditkarte hineinpasst. Auf gar keinen Fall will so eine Tasche sich daran orientieren, was eine Frau heute wirklich mit sich herumtragen möchte.

Dass diese Tasche so aussieht, liegt auch daran, dass ihr Design aus einer Zeit stammt, als sich ein Designer wie Armani noch mit der Frage beschäftigen konnte, wie denn die ideale Damenhandtasche wohl aussehen sollte: 1991. Es war die erste, die er überhaupt entwarf, deswegen heißt das Modell auch "La Prima". Und weil sie eben so aussah, wie eine ideale Tasche aussehen sollte, hätte man danach eigentlich keine andere Handtasche mehr entwerfen müssen.

Der 1934 in Piacenza geborene Designer fiel früh mit einer bestimmten Fähigkeit auf: Er konnte verstehen, was die Menschen wirklich wollten, worauf es ankam. Armani hatte nie eine gestalterische Ausbildung erfahren. Sein Medizinstudium hatte er abgebrochen, danach wurde er Schaufensterdekorateur, dann Modeeinkäufer und später Designer bei Cerruti. Als er schließlich sein eigenes Designstudio in Mailand eröffnete, schaffte er es schnell, international auf sich aufmerksam zu machen. Er erfand den Anzug neu, indem er all die Schulterpolster und Wattierungen entfernte, und entwickelte ihn von der Herrenrüstung zum sommerlichen Kleidungsstück weiter. Danach machte er den Anzug für die Frau populär. Armani hatte erkannt, dass die meisten Menschen sich gar nicht unbedingt ausgefallen kleiden wollen, sondern sich in ihren Kleidern sicher und zeitgemäß fühlen möchten. Frauen, die eine Karriere anstrebten, brauchten Kleidung, in der sie sich stark und den Männern, gegen die sie antreten mussten, ebenbürtig fühlen konnten. Auch bei der Handtasche von Armani lässt sich dieser Geist erkennen. Er gab ihr nicht nur eine schlichte Form, sondern verlieh ihr das Innenleben eines Aktenkoffers. Mehrere sauber getrennte Fächer, ein kleines Steckfach für einen Lippenstift und ein ausziehbarer Spiegel: Alles sollte in dieser Tasche fein geordnet sein. Denn Giorgio Armani wusste schon, dass es ein Klischee ist, dass Frauen mit chaotisch gefüllten Taschen durch die Welt gehen. Wer sich durchsetzen möchte, braucht Struktur. So wie Giorgio Armani.

Foto: Peter Langer / Nach ihr kamen viele andere: "La Prima" von Giorgio Armani.