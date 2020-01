Als ich mit der Band Wanda die ersten Erfolge hatte, entschied ich mich, über längere Zeiträume hinweg einfach nicht zu schlafen, manchmal bis zu drei Tage lang. Was sicher ein Fehler war, denn bei Konzerten bin ich am besten, wenn ich ausgeschlafen bin. Und wir haben damals bis zu 180 Konzerte in einem Jahr gespielt, da sollte man genug geschlafen haben.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie weiter: Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden