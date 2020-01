Minimalismus "Du besitzt zu viel"

© Aline Zalko

Luna ist 20 Jahre alt. Ihr Vater Tillmann Prüfer schreibt hier im wöchentlichen Wechsel über sie und seine anderen drei Töchter im Alter von 14, zwölf und sechs Jahren.

Wenn man Kinder hat, dann muss man sich nicht um einen Mangel an Herausforderungen sorgen. Da ist jeden Morgen die Herausforderung, aufzustehen, wenn man nicht aufstehen möchte. Als ich Schüler war, hatte ich mir geschworen, mir einen Beruf zu suchen, bei dem man ausschlafen kann. Das war eigentlich der Hauptgrund für Journalismus: erste Konferenz um zehn. Aber wenn man Kinder im schulfähigen Alter hat, muss man noch um einiges früher aufstehen, um den Nachwuchs aus den Betten zu schütteln. Dann ist da die Herausforderung, jedes Kind zum Frühstücken zu bringen. Und die Herausforderung, in Eile alle möglichen Dinge im Haushalt zusammenzuklauben, die das Kind leider nicht eingepackt hat, obgleich es sie dringend in der Schule braucht. Und die Herausforderung, am Abend alle Kinder wieder ins Haus zu telefonieren, die sich irgendwo am anderen Ende der Stadt verabredet haben und dort eigentlich vorhatten zu übernachten. Ich brauche keine weiteren Herausforderungen. Aber der Rest der Welt offenbar schon. Dauernd sind da irgendwelche "Challenges". Es begann mit der "Ice-Bucket-Challenge", bei der man sich einen Eimer kaltes Wasser über den Kopf gießen musste, und es endete nicht mit der Challenge, bei der man versuchen sollte, einen Teelöffel Zimt herunterzuschlingen.

Luna hat mich jetzt zu einer Challenge motiviert. "Ich mache eine Minimalismus-Challenge", sagte sie neulich. "Was soll denn das sein?", fragte ich. Luna klärte mich auf: Am ersten Tag trennt man sich von einem Gegenstand, am zweiten Tag von zweien und so weiter, einen ganzen Monat lang. "Wenn ich die Challenge fertig habe, dann werde ich mehr als 400 Dinge weniger besitzen." Ich staunte. 400 Dinge? "Du solltest das auch mal machen, du besitzt bestimmt zu viel, Papa!" Im ersten Moment regte sich Entrüstung in mir. Wie kommt das eigene Kind dazu, zu behaupten, man besitze zu viel? Immerhin lebt ja eine ganze Familie davon, was Eltern so besitzen. Luna beruhigte mich: "Die meisten besitzen zu viel, auch ich habe zu viel im Haus."



Und da hat sie nun auch wieder recht. Gerade nach Weihnachten, diesem Fest, bei dem wir uns bei jedem in unserem Umfeld mit Geschenken bedenken. Darunter waren allerlei Dinge, kleine Aufmerksamkeiten, die nett gemeint sind, hübsch und auch geistreich. Aber wenn sie einmal da sind, sind sie einfach da. Die Dinge müssen geordnet werden, sie müssen gepflegt werden, sie müssen weggeräumt werden, sie müssen verwaltet werden. Warum müssen gegenseitiger Respekt und Zuneigung immer mit der Überreichung von Gegenständen symbolisiert werden? Könnte man das nicht anders machen? Etwa zum Fest der Liebe mal wirklich das verschenken, was wir wirklich alle brauchen: echte Liebe?



So denke ich manchmal – und bin dann doch verstimmt, wenn jemand, den ich beschenkt habe, mich im Gegenzug nicht bedacht hat. Luna hat recht, natürlich besitze ich zu viel. Luna hat mir mitgeteilt, dass sie ihre "Minimalismus-Challenge" im Kleiderschrank begonnen und Socken entsorgt hat. Ich versuchte, es ihr gleichzutun. Ich öffnete den Kleiderschrank und griff in die Sockenschublade. Da waren einige einzelne Socken, die würde ich entsorgen können. Ich hielt inne. Aber welche? Und was, wenn die fehlende zweite Socke wieder auftauchen würde? Würde ich mich dann nicht maßlos ärgern? Ich schloss die Schublade wieder. Die Zeit würde bestimmt kommen, wo ich dieser Herausforderung gewachsen sein würde.