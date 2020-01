Deutschland Neue Moscheen

Quelle: Leibniz-Institut für Länderkunde, Nationalatlas aktuell, T. Schmitt u. J. Klein (sowie eigene Recherche der neuen Moscheen 2019) © 1kilo

Schätzungsweise 2800 Moscheen gibt es in Deutschland, aber nur ungefähr jede zehnte ist im Stadtbild als solche zu erkennen, etwa durch Minarett oder Kuppel. Von außen erkennbare Moscheen entstanden in Deutschland seit Ende der 1980er-Jahre. Die Deutschlandkarte zeigte sie 2011 schon einmal, damals waren es etwa 200. Seither sind 97 neue hinzugekommen. Die meisten davon entstanden unweit bereits bestehender Moscheen. Auffallend ist: Die ostdeutschen Flächenländer haben noch immer keine einzige solche Moschee. Es gibt im Osten zwar weniger Muslime, aber oft finanzieren nur ein paar Hundert Gläubige eine Moschee. Und so viele gibt es auch in Leipzig oder Dresden. In Erfurt wird seit Ende 2018 eine erste Moschee gebaut – nicht in der Innenstadt, sondern in einem Gewerbegebiet, wie viele der Neubauten. Eigentlich sollte die Erfurter Moschee 2019 fertig werden. Der Sprecher der muslimischen Gemeinde dort sagte dem ZEITmagazin, der Bau sei dadurch verzögert worden, dass ihm mehrere Handwerksfirmen abgesagt hätten – aufgrund von Ressentiments oder Angst vor Auftragsverlusten. Das Dach der Moschee decke jetzt eine Firma aus Offenbach.