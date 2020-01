Die großen Fragen der Liebe Kann sie sich schonend trennen?

Die Frage: Fabian und Henriette sind seit ein paar Jahren zusammen, sie haben zwei Kinder, das jüngere ist gerade drei geworden. Seit einiger Zeit ist Henriette unzufrieden in der Beziehung, seit Jahren hat sie keine Lust mehr auf Sex mit Fabian. Dann verliebt sich Henriette bei der Arbeit in einen Kollegen und beginnt eine heimliche Affäre. Sie will sich von Fabian trennen, hat das ihm gegenüber auch angedeutet, aber die Affäre verschwiegen – aus Angst, dass eine schonende Trennung, die sie im Interesse der Kinder will, dann nicht mehr möglich wäre. Den Kindern gilt ihre größte Sorge. Nun haben Fabian und Henriette eine Paartherapie begonnen. Fabian will um die Beziehung kämpfen. Henriette hingegen hofft, dass das Ergebnis der Therapie eine sanfte Trennung ist. Kann das funktionieren, wenn sie nicht aufrichtig ist?

