Soziale Medien Sophie Passmann

Ich war die letzten Jahre pausenlos online und will zusammenfassend sagen: Stimmung eher mittel im Internet. Viele Gewalt- und Todesdrohungen, wenig Klugheit, immer weniger niedliche Fotos von Babys, die das erste Mal etwas Köstliches wie gebratenen Speck probieren und deswegen ganz entzückend grunzen. Die Menschen sind im Netz zwar genauso ausländer- und frauenfeindlich, genauso antisemitisch und naziesk, wie sie es auch im normalen Leben sind, sie haben es mit ihrem Hass im Netz allerdings deutlich leichter als im echten Leben. Wenn man ihn geschickt formuliert, schafft man es sogar als Zuschauerstimme in eine öffentlich-rechtliche Talkshow, und keine Anwaltskanzlei kommt dagegen an. Die Peters und Jürgens und Rüdigers, die mir jeden Tag per Privatnachricht in irgendeinem traurigen sozialen Netzwerk beschreiben, wie genau ich am besten vergewaltigt werden sollte, um wieder zu Verstand zu kommen, sind nach dem Absenden nicht auf einmal wieder analoge und liebevolle Familienväter mit einem liberalen Weltbild. Sie bleiben hasserfüllt. Die Gründe dafür sind mir übrigens egal.

