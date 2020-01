Brad Pitt und Jennifer Aniston Über ein Traumpaar

Brad Pitt und Jennifer Aniston. Wer hätte gedacht, dass wir diese beiden Namen noch mal nebeneinander in einer Gesellschaftskritik erwähnen würden, aber wir tun es, denn ja, sie sind wieder ... zusammen. Kleine Übertreibung, Tschuldigung! Also: Sie wurden wieder zusammen auf einem roten Teppich gesehen, bei einem Filmpreis in Los Angeles.

Es gibt Bilder davon, wie sie sich erst gegenseitig beim Entgegennehmen ihrer Preise bewundern und sich später, backstage, mit Wangenkuss begrüßen und er sie, als sie schon dabei ist wegzugehen, am Handgelenk festhält. Die Fotos der beiden lösten einen wahren Sturm auf Twitter aus: Lieben sie sich immer noch? Könnten sie wieder zusammenkommen? Sind sie es schon? Wenn es um Brad Pitt und Jennifer Aniston geht, so scheint es, können wir nicht aufhören zu hoffen.

Warum eigentlich?

Es gibt Paare, da ahnt man im Moment des Zusammenkommens, dass es zwischen ihnen nicht lange gut gehen wird. Beziehungsweise: dass es vielleicht zwar lange gehen wird, aber leider nicht gut. Harry und Meghan, wir sagen es ungern, sind so ein Paar. Natürlich wissen wir in keinster Weise, was zwischen den beiden vor sich geht, aber ist es wirklich vorstellbar, dass der Zustand des tiefen Unglücks, als den die beiden ihre ersten anderthalb Ehejahre beschreiben, nur mit den Paparazzi zu tun hat?

Brad Pitt und Angelina Jolie (für die Brad damals Jennifer verließ) waren auch so ein Paar. Man musste nicht die Mutter von Brad Pitt sein, um zu wissen, dass da irgendwas hakte: Die Adoptionen, die Reisen rund um den Globus in Krisengebiete – all das erweckte nicht gerade den Eindruck von zwei Menschen, die angekommen waren.

Fast paradiesisch wirkte da in der Rückschau die Zeit, als Brad Pitt noch mit Jennifer Aniston zusammen war. Die blonde, lustige Schauspielerin und das Sexsymbol. Die dunkelste Seite, die Brad Pitt damals offenbarte, war sein Interesse an moderner Architektur. Und Jennifer Aniston erzählte, dass sie sich mit ihrer Mutter nicht besonders gut verstehe, ja mei. Die einzige Hölle, in die ein solches Ehepaar stolpern kann, sind lange gemeinsame Abende auf einem Daybed von Eileen Gray, die vorübergehen, ohne dass jemand auf die Idee kommt, den anderen auszuziehen (was im Fall dieser beiden allerdings schon eine arge Ressourcenverschwendung ist).

Warum wir uns immer noch wünschen, dass B. und J. wieder zusammenkommen? Weil wir wie Kinder sind, die nie verstanden haben, warum sich die Eltern eigentlich getrennt haben.