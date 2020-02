Meine Nachtträume sind sehr intensiv und sehr konkret. In ihnen verarbeite ich, was ich am Tag erlebt habe. Das ist sehr anstrengend, vor allem wenn ich mitten in Dreharbeiten stecke. Entspannen, abschalten, das fällt mir im Alltag schwer. Oft sind meine Träume nur eine Verlängerung des Tages, die Anspannung begleitet mich bis in den Schlaf: Ich bin mit den Kollegen am Set, verhandele mit dem Regisseur. Immer bin ich dabei die Schauspielerin, nie die Figur, die ich spiele.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie weiter: Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden