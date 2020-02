Chimamanda Ngozi Adichie "Es ist schwierig. Sehr schwierig!"

Es gibt ein Video, das die Bedeutung von Chimamanda Ngozi Adichie gut zeigt, es wurde im Dezember 2018 in London aufgenommen: Adichie nimmt neben Michelle Obama Platz, um sie zu ihrer Autobiografie Becoming zu interviewen, das Publikum applaudiert stürmisch. "Einmal tief Luft holen, Leute! Sie ist für eine ganze Stunde hier", kündigt Adichie an. "Ich bin ganz schön aufgeregt", unterbricht Obama, "ich bin ein Fan von dieser Frau, mit der ich auf der Bühne sitze."

Die 42-jährige Adichie stammt aus Nigeria und ist die vielleicht einflussreichste afrikanische Schriftstellerin der vergangenen Jahre. Sie wird sowohl von Kritikern verehrt als auch in der Popkultur gefeiert: Beyoncé hat einige Sätze aus Adichies TED Talk We should all be feminists gesampelt, die Oscar-Gewinnerin Lupita Nyong’o produziert ihren preisgekrönten Roman Americanah als Serie für HBO. Er handelt von einer jungen Frau, die aus Nigeria stammt, in der Erwartung einer moderneren Welt in die USA auswandert und dort zu ihrer Verwunderung feststellt, dass das Land von Rassenfragen viel stärker beherrscht wird als ihre Heimat. Wie schaut Adichie selbst auf ihren Weg vom nigerianischen Schulmädchen zur internationalen Vorzeige-Feministin?

Chimamanda Ngozi Adichie 42, wurde in Nigeria geboren und ist eine der wichtigsten Stimmen aus Afrika. Sie lebt in Lagos und bei Baltimore in den USA. Ihre Bücher waren internationale Bestseller, HBO verfilmt ihren Roman Americanah dieses Jahr als Serie. Sie nutzt ihre Prominenz, um nigerianische Designer bekannter zu machen. Seit Mai 2017 trägt sie bei ihren Auftritten Kleider von nigerianischen Labels wie Grey Projects, Ituen Basi oder Meena, die sie auf ihrem Instagram-Account (490,000 Follower) unter dem Schlagwort ‚Wear Nigerian‘ dokumentiert.

ZEITmagazin: Frau Adichie, Sie sind eine weltweit bekannte Autorin. Erinnern Sie sich noch an die erste Geschichte, die Sie geschrieben haben?

Adichie: Die erste Geschichte, die mir in Erinnerung geblieben ist, habe ich in der ersten Klasse geschrieben, mit sechs Jahren. Die Hauptfigur war ein Mädchen, ich glaube, ihr Name war Anne. Ich weiß nicht mehr, was mit ihr passiert ist, aber ich hatte sie gezeichnet. Das Stück war vier Seiten lang, also seeeehr lang für eine Sechsjährige.

ZEITmagazin: Sie waren erst sechs? In Deutschland lernen die meisten Kinder in dem Alter erst lesen und schreiben.

Adichie: Ich habe das im Kindergarten gelernt. Mit vier oder fünf Jahren habe ich meiner Großmutter einfache Wörter beigebracht, weil sie Analphabetin war. In meiner Erinnerung sitzen wir auf der Veranda unseres Hauses in Nigeria, vor uns eine kleine schwarze Tafel, auf die ich die Buchstaben geschrieben habe, damit sie sie wiederholt: c-a-t – "cat". Das hat sie getan! (lacht) Ich hatte eine sehr geduldige Großmutter.

ZEITmagazin: Diese ersten Geschichten, die Sie geschrieben haben – waren die von Ihren eigenen Erlebnissen inspiriert oder von den Büchern, die Sie damals gelesen haben?

Adichie: Als Kind habe ich Bücher über Menschen in England oder Amerika gelesen, weil diese Bücher einfach zu bekommen waren: Die Hochschule, an der mein Vater unterrichtet hat, war an eine amerikanische Universität angegliedert. Die Kinder in diesen Büchern lebten in einer Umgebung, die sehr anders war als meine: Sie spielten im Schnee und aßen Äpfel, sie hatten nichts mit der Welt zu tun, in der ich lebte. Ein Buch, dachte ich, ist etwas, worin weiße Menschen etwas machen. Als ich zu schreiben begann, hatten alle meine Figuren daher blaue Augen und blonde Haare.

Adichie wurde in Lagos fotografiert, wo sie mehrere Monate im Jahr lebt. Unter dem Umhang trägt sie ein Kleid von Ituen Basi. © Manny Jefferson

ZEITmagazin: Ihr Vater war der erste Statistik-Professor von Nigeria. Ihre Familie wohnte auf dem Campus der Universität von Nsukka. Wie sah die Welt aus, in der Sie aufgewachsen sind?

Adichie: Der Campus war eine gated community, eine kleine geschlossene Welt. Wir hatten unsere eigenen Bibliotheken und Schulen, ein Gesundheitszentrum, eine Kirche. Kirche war sehr wichtig, ich wurde katholisch erzogen. Wenn ich an meine Kindheit denke, werde ich sehr nostalgisch; manchmal weiß man erst hinterher, was man einmal alles hatte. Ich war laut und habe meine Meinung gesagt, ich bin mit Büchern aufgewachsen, was für mich sehr, sehr prägend war. Meine Eltern haben das unterstützt, wären aber nie auf die Idee gekommen, dass ich eines Tages vom Schreiben leben würde.

Adichie spricht mit einer warmen, tiefen Stimme, immer wieder bricht sie in Lachen aus. Sie ruft an diesem Wintertag aus Nigeria an, wo sie einige Monate mit ihrer Familie verbringt, bevor sie in die USA zurückkehren. Dort leben sie in einem Vorort von Baltimore. Fast ein Jahr hat es gedauert, diesen Termin für ein ausführliches Interview zu finden: Sie ist ständig unterwegs, fast jeden Monat besucht sie ein anderes Land, um bei Literaturfestivals aufzutreten, Vorträge zu halten oder Mode-Events wie die Pariser Fashion Week zu besuchen.

In Lagos, einer Megastadt voll Chaos und Umbruch, hat Adichie ein Haus in einer Gegend gebaut, die vor 20 Jahren noch Sumpfland war und wo nun Häuser stehen, für die man mehrere Millionen Dollar bezahlen muss. Dem New Yorker zufolge ist Adichie hier so berühmt, dass Fremde in Restaurants manchmal ihre Rechnung bezahlen. Ihre Bücher gehören zu den Werken mit den meisten Raubkopien, neben der Bibel und den Schriften von T. D. Jakes, dem Pfarrer einer amerikanischen Megakirche. Ihre Eltern, die in ihren 70ern und 80ern sind, leben in dem sieben Stunden entfernten Abba, der Heimatstadt ihrer Vorfahren. Adichie und ihre fünf Geschwister, die über die ganze Welt verstreut sind, besuchen sie jedes Jahr an Weihnachten. Ihr Mann, ein Arzt, stammt ebenfalls aus Nigeria.

ZEITmagazin: Wie ist es für Sie heute, in Nigeria zu sein? Empfinden Sie es als Ihre Heimat?

Adichie: Ich habe zwei Heimaten, aber mein Herz ist in Nigeria. Ich habe das Gefühl, dass ich hier etwas bewirken kann. Gleichzeitig ist es der Ort, der mich am meisten frustriert. Dauernd beschwere ich mich über etwas. Heute Morgen zum Beispiel – der Ventilator ist sehr schwach, man kann die Klimaanlage nicht einschalten. Es hatte einen Kurzschluss gegeben, und wir ließen den Generator die ganze Nacht laufen. Heute Morgen war der Strom zwar zurück, aber die Spannung ist niedrig. Ich habe meinen Freunden gesimst, um herauszufinden, wer in meinem Bezirk für die Stromversorgung zuständig ist. Dann wollte ich Suppe holen, aber das hat 45 Minuten gedauert, weil mein Auto liegen geblieben ist. Also habe ich mich darüber beschwert. Gleichzeitig habe ich aber auch viel mehr gelacht, als ich es in Amerika getan hätte.

ZEITmagazin: Warum?

Adichie: Weil sich die Nigerianer den Spaß nicht verderben lassen. Unsere Regierung hat vor Kurzem die Grenze geschlossen, um die Einfuhr von Lebensmitteln und Waren zu reduzieren. Sie hat allerdings nicht dafür gesorgt, dass wir im Land selbst genug produzieren. Die Lebensmittelpreise sind gestiegen, viele Menschen kratzen alles zusammen, um ihre Familien zu ernähren. Die Frau, die meine Haare flicht, beschwert sich, wie hart das Leben geworden ist. Meine Mittelschicht-Freunde beschweren sich, dass es auch für sie schwieriger geworden ist. Trotzdem lachen sie. Es ist ein Weg, um mit den Dingen zurechtzukommen.

ZEITmagazin: Sie zogen mit 19 Jahren als Studentin in die USA und haben später erzählt, dass Sie erstaunt waren, wie wenig die Menschen über Afrika wussten. Ihre Mitbewohnerin war davon ausgegangen, dass Sie Trommelmusik hörten.

Adichie: Es gibt diese unglaublich altmodische Vorstellung von Afrika als einem Ort, der aus Krieg und Dschungel besteht. Mir war vorher nicht klar, wie verbreitet sie ist. Das Bild von meiner Mitbewohnerin und anderen Leuten beruhte auf Fernsehfilmen über Giraffen und Löwen oder auf Berichten über Krieg und Aids. Die Sicht verändert sich langsam, aber die meisten Leute erkennen nicht, wie komplex Afrika ist.

ZEITmagazin: Ihre vierjährige Tochter wächst in den USA und Nigeria auf. Lebt sie in einem der beiden Länder lieber?

Adichie: Ich glaube, dass sie beides mag, aber in Nigeria scheint sie aufzublühen. Sie hat hier mehr Leute um sich, ihre Cousinen und Cousins. Ich beziehe meine Freunde mit ein, ich will, dass sie dieses Gemeinschaftsgefühl hat. Sie ist gerade draußen und spielt Fußball.