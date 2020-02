Dua Lipa "Dua bedeutet Liebe"

1/9 Kaschmir-Poloshirt und Hose von Prada © Fotos: Collier Schorr; Styling: Klaus Stockhausen 2/9 Top von Jacquemus, Chino von Polo Ralph Lauren (vintage), Schuhe von Prada © Fotos: Collier Schorr; Styling: Klaus Stockhausen 3/9 Body von Gucci, Jeans von Maison Margiela (vintage), verschiedene Ohrringe von Ambush und von Martyre (auf allen Bildern) © Fotos: Collier Schorr; Styling: Klaus Stockhausen 4/9 Baumwollbluse mit Tüllärmeln von Lutz Huelle, Jeans von Maison Margiela (vintage) © Fotos: Collier Schorr; Styling: Klaus Stockhausen 5/9 Kleid und Schuhe von Bottega Veneta, Socken von Falke © Fotos: Collier Schorr; Styling: Klaus Stockhausen 6/9 Rückenfreier Strickpullover und Strick-Shorts von Salvatore Ferragamo, Nylonhose von Off-White © Fotos: Collier Schorr; Styling: Klaus Stockhausen 7/9 Rückenfreier Strickpullover und Strick-Shorts von Salvatore Ferragamo, Nylonhose von Off-White © Fotos: Collier Schorr; Styling: Klaus Stockhausen 8/9 Zweifarbiges Baumwollhemd und Hose von Marni © Fotos: Collier Schorr; Styling: Klaus Stockhausen 9/9 Top von Schiesser, Hose von Carhartt © Fotos: Collier Schorr; Styling: Klaus Stockhausen

ZEITmagazin: Frau Lipa, viele halten Ihren Namen für ein Pseudonym ...

Dua Lipa: ... dabei war es ziemlich anstrengend, in London mit diesem Namen zur Schule zu gehen. Ich wollte einfach nur einen ganz normalen englischen Namen. Ich hätte wirklich alle genommen, Sarah, Hannah, Ella, irgendeinen dieser Namen, die meine Freundinnen hatten. Als Kind will man vor allem dazugehören. Ich war gestraft mit diesem Namen, jeder hat ihn falsch ausgesprochen: "Wie heißt du? Due? Dua, echt?" Erst als ich älter wurde, habe ich meinen Frieden damit gemacht. Und für meinen Job heute ist er eigentlich ein Glücksfall – auch wenn mich die Leute jetzt immer fragen, ob Dua Lipa mein Künstlername sei. Aber es ist nun mal mein richtiger Name.

Die Musikerin Dua Lipa 24, geboren in London, veröffentlichte 2017 ihr Debütalbum. Die Singles New Rules und One Kiss wurden Nummer- eins-Hits in England. Sie wurde mit zwei Grammys und drei Brit Awards ausgezeichnet und veröffentlicht in diesem Jahr ihr Album Future Nostalgia.

ZEITmagazin: Erinnern Sie sich an einen Moment, in dem Ihnen klar wurde, dass Ihr Name für eine Popsängerin gut klingt?

Lipa: Das hat wirklich gedauert. Unsere Familie kommt ja ursprünglich aus Prishtinë, und als ich in meiner Jugend in den Kosovo gereist bin, habe ich mich anfangs gefreut: Super, dachte ich, endlich muss ich niemandem mehr meinen Namen erklären, endlich bin ich an einem Ort, an dem jeder meinen Namen fehlerfrei aussprechen kann. Doch dann habe ich festgestellt, dass das auch im Kosovo nicht der Fall war.

ZEITmagazin: Dua ist dort kein geläufiger Name?

Lipa: Überhaupt nicht.

ZEITmagazin: Wie kamen Ihre Eltern dann auf ihn?

Lipa: Die Mutter meines Vaters war in den Namen vernarrt. Auf Albanisch bedeutet er Liebe. Meine Großmutter hatte meinem Vater wohl deutlich gemacht, wenn er eine Tochter haben sollte, wäre Dua ein idealer Name.

ZEITmagazin: Ist das die Großmutter, über die Sie einmal gesagt haben, sie sei mit einem bekannten Historiker verheiratet gewesen?

Lipa: Genau die. Die Väter meiner Eltern waren beide Historiker. Mein Großvater mütterlicherseits hat lange an der Universität von Prishtinë gelehrt, ein beeindruckender Mann, der auch Arabisch und Türkisch spricht. Mein anderer Großvater wiederum war der Leiter des Historischen Instituts von Prishtinë. Als in den Neunzigerjahren der Krieg begann, wollten die Serben die Geschichte des Kosovos umschreiben. Mein Großvater sollte mit seinem Namen dafür herhalten, historische Ereignisse umzudeuten. Er weigerte sich und verlor seinen Job. Durch diese Weigerung hat er Stärke bewiesen. Diese Willenskraft haben meine Eltern auch, sie zieht sich bis heute durch unsere Familie. Wissen, woher man kommt, und einstehen für Dinge, an die man glaubt – das ist wichtig bei uns. Das ist auch der Grund, warum meine Geschwister und ich perfekt Albanisch sprechen, obwohl wir den größten Teil unseres Lebens in Großbritannien verbracht haben.

ZEITmagazin: Sie sprechen in der Familie bis heute Albanisch?

Lipa: Ja, meistens. Wir senden uns sogar Textnachrichten auf Albanisch. Wir machen nur eine Ausnahme, wenn wir englische Freunde zu Besuch haben. Dann reden wir alle Englisch miteinander.

ZEITmagazin: Unterscheidet sich der albanische Humor vom englischen?

Lipa: Total. Auf Albanisch bin ich viel witziger! Ich finde es toll, in zwei Welten zu leben und zu denken, allerdings sage ich manchmal auf Englisch Dinge, die nur auf Albanisch einen Sinn ergeben. So wie dieses Sprichwort (sagt etwas auf Albanisch), das bedeutet wörtlich: Worüber du dich lustig machst, wirst du auch selbst mal ertragen müssen.

ZEITmagazin: Wie bitte?

Lipa: Das ist schwierig zu verstehen, ich weiß. Im Englischen sagt man "Never say never". Denke nie, das wird dir nicht auch mal passieren.

ZEITmagazin: In welcher Sprache träumen Sie?

Lipa: Ich träume auf Englisch und auf Albanisch.

ZEITmagazin: Haben Sie auch Songs auf Albanisch aufgenommen?

Lipa: Nein. Allerdings ist das erste Lied, das ich jemals geschrieben habe, auf Albanisch. Da war ich fünf Jahre alt. Ich habe es mir damals in meinem Kinderzimmer für meine Mutter ausgedacht. Wir singen es bis heute auf unseren Familienfeiern. Es handelt von meiner Mutter: "Ich möchte mal so hübsch sein wie du, wenn ich älter bin, werde ich mir deine Schuhe und Kleider leihen." Darüber amüsiert sich meine Familie bis heute.

ZEITmagazin: Ihre Eltern sind in den Neunzigerjahren aus dem Kosovo nach England geflohen. Vermutlich hätten Sie es als Sängerin im Kosovo schwerer gehabt als im Pop-besessenen London.

Lipa: Absolut, und ich bin meinen Eltern unendlich dankbar für die Chancen, die sich mir dadurch geboten haben. Umso mehr erschüttert mich die Debatte um Flüchtlinge, die überall geführt wird. Ich mache mir Sorgen um all die Kids, die auch einen Traum haben wie ich, ihn aber nicht ausleben dürfen, so wie ich das konnte. Weil sie an Orten geboren wurden, an denen ihnen das nicht möglich ist. Ich weiß, dass ich sehr viel Glück hatte im Leben.

ZEITmagazin: Auf Ihren Arm haben Sie "Sunny Hill" tätowiert, so heißt auch das Musikfestival, das Sie seit einigen Jahren in Prishtinë veranstalten.

Lipa: Sunny Hill ist die Gegend, in der meine Eltern aufgewachsen sind. "Sunny Hill" war meine erste Tätowierung, ich habe sie mir mit siebzehn machen lassen. Wenn ich daran denke, werde ich noch immer sentimental. Wenn ich die Augen schließe und an Prishtinë denke, sehe ich tatsächlich Sunny Hill vor mir und den Blick, den man von der Spitze des Berges auf das Viertel hat. Man kann von dort aus den Großteil von Prishtinë sehen, auch die Schule, die meine Geschwister besucht haben.

ZEITmagazin: Wie oft sind Sie dort?

Lipa: Jedes Jahr zum Sunny-Hill-Festival. Ich bleibe immer einige Tage, wenn ich es einrichten kann, auch länger.

ZEITmagazin: Was ist Heimat für Sie?

Lipa: Es sind tatsächlich zwei Orte: Prishtinë und London. Die vier Jahre, die ich in meiner Kindheit im Kosovo gelebt habe, haben mich in der Stadt tief verwurzelt.

ZEITmagazin: Ihre Familie ist 2006 aus London wieder nach Prishtinë zurückgezogen.

Lipa: Ja, und obwohl meine Eltern in London darauf geachtet hatten, dass bei uns zu Hause Albanisch gesprochen wurde, habe ich erst im Kosovo gelernt, anständig Albanisch zu lesen und zu schreiben.

ZEITmagazin: Stimmt es, dass Sie ausgerechnet im Kosovo HipHop für sich entdeckt haben?

Lipa: Ganz Prishtinë hat damals HipHop gehört! Mit vierzehn ging ich dort auf das erste Konzert meines Lebens, da traten die Rapper Method Man und Redman auf. Mein zweites Konzert war 50 Cent, dann kam Snoop Dogg. Ich konnte alle ihre Texte auswendig mitrappen. Ich hätte mir damals allerdings gewünscht, mehr weibliche Stars zu erleben, Pink beispielsweise. Auch deshalb bin ich sehr froh, dass ich heutzutage Sängerinnen wie Miley Cyrus zu Sunny Hill nach Prishtinë holen kann. Das Geld, das wir mit dem Festival verdienen, fließt in eine Stiftung, die sich um ein Jugendzentrum in Prishtinë kümmert. Das Kosovo ist immer noch kein EU-Mitglied – es ist so wichtig, dass sich das ändert, allein für die Jugendlichen dort. Mit einem albanischen Pass kommt man ja nicht weit, man benötigt ein Schengen-Visum, um nach Europa hineingelassen zu werden, das ist kompliziert und dauert ewig. Die meisten Menschen auf der Welt haben sofort den Krieg im Kopf, wenn das Kosovo erwähnt wird, klar, es war ja auch ein Kriegsgebiet. Aber es ist schon lange wieder so viel mehr als das. Ich ärgere mich deshalb auch immer, wenn Leute weiterhin behaupten, das Kosovo gehöre zu Serbien.

ZEITmagazin: Auf Ihrem Instagram-Account antworten Sie gelegentlich auch direkt auf Anmerkungen dieser Art.

Lipa: Ja, stimmt. Ich bin mit den sozialen Netzwerken aufgewachsen, ich liebe es, zu teilen und zu posten. Und wann immer sich die Gelegenheit bietet, Dinge klarzustellen, nutze ich sie.