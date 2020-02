Deutschland E-Scooter

Wo bieten welche Firmen E-Scooter an? (Stand 21. 1. 2020) Wo bieten welche Firmen E-Scooter an? (Stand 21. 1. 2020) Recherche: Johannes Palm © 1kilo

In der Tagespresse und unter den Einwohnern Berlins hält sich die Vermutung, dass E-Scooter, also diese elektrischen Mietroller, die seit Sommer vorigen Jahres die Hauptstadt überschwemmen, ein Spielzeug für Touristen seien, weit entfernt jedenfalls von einem ernst zu nehmenden Transportmittel. Wie unsere Karte zeigt, fahren die Roller jedoch inzwischen außer in Berlin, München und Hamburg, wo es die meisten Anbieter gibt, längst auch in Städten, die für Touristenmassen nicht unbedingt bekannt sind, also etwa in Kaiserslautern, Herne oder Gütersloh. In Bochum, das gewiss nicht das neue Berlin ist, konkurrieren sogar drei Firmen. Als in Kaiserslautern neulich die ersten E-Roller aufgestellt wurden, verbreitete das Polizeipräsidium Westpfalz eine Pressemeldung mit dem euphorischen Ausruf: "E-Mobility goes Kaiserslautern!" Unweit davon, in Saarbrücken, wo noch keine Roller stehen, titelte die Saarbrücker Zeitung bedauernd: "Saarbrücken rollert (...) hinterher". Für die Bewohner der etwas kleineren Städte sind E-Scooter offenbar eher willkommen als verhasst, weil sie sich nun wie die Bewohner der Metropolen fühlen können, denen diese Technik zuerst angeboten wurde.