Die großen Fragen der Liebe Erschlägt sie ihn mit ihren Plänen?

Die Frage: Laura kommt aus einer kleinen Stadt in Oberbayern und wollte unbedingt in Berlin studieren. Anfangs war sie total begeistert von dem Flair, den Clubs, der ausgefallenen Mode, die hier ganz selbstverständlich war und in der sie sich in ihrer Heimat nicht aus dem Haus gewagt hätte. Nur mit den Beziehungen – nichts als Probleme. Gab es denn ausschließlich Männer, die zwar Sex wollten, aber dann von Polyamorie redeten? Laura fing an, das Wort zu hassen. Endlich traf sie den sympathischen Niklas – und es stellte sich heraus, dass er genauso frustriert war wie sie und Treue selbstverständlich fand. Nach einem halben Jahr will sich Laura verloben; Niklas stimmt zu. Aber als sie anfängt, von Berufseinstieg, Hausbau in Oberbayern und mindestens drei Kindern im Abstand von jeweils drei Jahren zu sprechen, seufzt er: "Du erschlägst mich mit deinen Plänen!"

