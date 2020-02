Elektroschrott "Ich sag’s ja: kaputt"

Tillmann Prüfer Sein Buch Kriegt das Papa, oder kann das weg? Ein Vater und vier Töchter ist vor Kurzem im Kindler Verlag erschienen.



Neulich teilte mir Lotta über den Fernseher mit: "Papa, die Kiste ist voll Schrott." Er gehe nicht mehr an. Wir müssten einen neuen kaufen. Ich war sehr betroffen. Zum einen: Wir hatten den Fernseher noch nicht so lange. Wie kann es sein, dass so ein Gerät binnen zwei Jahren den Geist aufgibt, einfach so? Zum anderen ärgerte ich mich über meine Tochter. Da geht ein Fernseher kaputt, und Lotta merkt das so nebenbei an? Als ob das Klopapier alle sei?

Als ich Kind war und mein Vater den Telefunken PALcolor 616 mit orangefarbenem Thermoplast-Gehäuse und acht (!) Programmplätzen nach Hause brachte, war das ein geradezu religiöses Ereignis. Wer würde jemals acht Programme brauchen, fragte ich mich damals. Wäre dieser Fernseher kaputtgegangen, wäre das eine Katastrophe gewesen. Aber außer dass sie nun auf dem Fernseher keine Serien mehr gucken kann, interessiert Lotta die Angelegenheit nicht weiter. Was da vielleicht im Einzelnen nicht funktioniert, ob der Transformator defekt ist oder vielleicht ein Transistor durchgeschmort ist – all das ist meiner Tochter total wumpe. Kaputt ist eben kaputt. Für Lotta existiert die Welt nur in zwei Zuständen: Schrott und Nichtschrott.

Lotta wächst mit Geräten auf, die so vollgestopft mit Rechenleistung sind, dass man damit eine Marsmission planen könnte. Aber sie will nur wissen, ob das Zeug funktioniert. Ihr Smartphone, sagte Lotta neulich, sei übrigens auch bald Schrott: Irgendwie gehe es immer wieder plötzlich aus, außerdem könne man es nicht mehr stummschalten. Ich finde, das Gerät hält sich ganz gut, bedenkt man, dass das Teil den ganzen Tag in der Gesäßtasche eines Teenagers steckt und Badezimmerdampf genauso überstehen muss wie ständige Stürze.

Lotta ist 14 Jahre alt. Ihr Vater Tillmann Prüfer schreibt hier im wöchentlichen Wechsel über sie und seine anderen drei Töchter im Alter von 20, 12 und 6 Jahren. © Aline Zalko

Die Verschrottung geht immer weiter: Bei unserem Kühlschrank gibt es ein paar Probleme mit der Isolierung, er zieht Luft. Die Rückwand vereist, es sammelt sich Tauwasser am Boden. "Schrottkühlschrank", sagt Lotta. Der Toaster hat ein Problem, irgendwie funktioniert der Temperatursensor nicht mehr. Lotta informierte mich jüngst, wir hätten nun auch einen "Schrott-Toaster". Da reichte es mir, ich verteidigte den Apparat: "Der Toaster ist überhaupt nicht Schrott, da ist bestimmt nur ein ganz kleines Teil kaputt." – "Ich sag’s ja: kaputt", meinte meine Tochter trocken. – "Der ist überhaupt nicht kaputt! Höchstens ein bisschen!" Lotta zuckte mit den Schultern und wendete sich ab. Ich untersuchte den Toaster und stellte fest: tatsächlich vollkommen kaputt. Der Toast wird nicht einmal mehr warm. Und nun muss ich den Toaster wegwerfen und einen neuen kaufen. Ich hasse es.

Wenn alle Dinge um mich herum kaputtgehen, wird mir bewusst, dass auch ich immer mehr kaputtgehe. Vater-Schrott. Allerdings musste ich feststellen, dass Lotta gar kein großes Problem damit hat, mit Schrott zu leben. Sie nimmt die ganze Dysfunktion, die sie umgibt, stoisch hin. "Schrott" ist für sie vielleicht gar kein abwertendes Wort. Das gibt mir Hoffnung, dass sie sich auch eines Tages mit einem kaputten Vater abfinden wird.

Ich habe mir den Fernseher dann näher angeguckt. Er ging tatsächlich nicht mehr an, wenn man die Fernbedienung drückte. Versuchsweise tauschte ich die Batterien der Fernbedienung aus. Da ging er wieder. "Guck mal: Ich habe den Fernseher repariert", flötete ich. "Uuuuh, magic! Du bist voll der Gott", lobte mich meine Tochter. Solange es so einfach ist, zu beeindrucken, brauche ich gar kein anderes Mitglied mit mehr technischem Sachverstand in der Familie.