NSU Der Fall seines Lebens

Mario Melzer steht vor seinem Haus, einer Art Blockhütte, sie liegt an einem Hang am Ortsrand mit Blick auf den Thüringer Wald. Es ist Mittag, die Sonne scheint auf die Terrasse, taucht das Tal mit den Fachwerkhäusern in gleißendes Licht. Hierher ist Melzer 2012 gezogen, um Ruhe zu finden. In den Bergen suchte er Abstand zu seiner Arbeit, den jahrelangen Ermittlungen im rechtsextremen Umfeld und den grausigen Enthüllungen nach der Selbstenttarnung des NSU, jener rechtsextremen Terrorzelle, die zehn Menschen getötet hat. Melzer ist 49, klein, kräftig, und er redet ohne Pause, wie einer, der jeden Augenblick damit rechnet, dass sein Gegenüber das Interesse verlieren könnte. Zwischendurch sieht er sich immer wieder um und senkt die Stimme, als fürchte er ungebetene Zuhörer.

Melzer wurde schon öfter von Rechtsextremen bedroht. Aber nun fühlt er sich selbst in seinem eigenen Dorf nicht mehr sicher. Es ist, als sei Mario Melzer nach langen Jahren bei der Polizei vom Jäger zum Gejagten geworden.

1991 begann er beim Landeskriminalamt Thüringen. In den Neunzigerjahren hat er erst in der Sonderkommission Rechtsextremismus, später dann in der Ermittlungsgruppe Terrorismus/Extremismus Rechtsextreme verfolgt. Er ermittelte auch gegen Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe, das NSU-Trio, das damals noch nicht als Trio bekannt war. Mehrmals hat er Beate Zschäpe und auch Uwe Böhnhardt vernommen. Bevor die drei 1998 untertauchten.

Es gibt Fälle, die begleiten einen Polizisten ein Leben lang, die haben die Kraft, die Existenz zu beherrschen, und manchmal auch, sie zu zerstören. Der NSU-Komplex ist so ein Fall.

Seit dem 4. November 2011, dem Tag der Entdeckung des Trios, herrscht in Melzers Kopf der Konjunktiv. Er fragt sich bis heute, ob zehn Menschen vielleicht noch leben könnten, wenn es damals nicht diese Reihe von Fehlern, Pannen, Ungereimtheiten und Behinderungen bei den Ermittlungen gegeben hätte. Deshalb bemüht er sich auch als einer der ganz wenigen involvierten Polizisten um Aufklärung. Melzer sagt vor zahlreichen Untersuchungsausschüssen aus, er kritisiert die Polizeiarbeit, Kollegen und Vorgesetzte. Dass es dem Trio gelang unterzutauchen, nennt er ein Versagen der Sicherheitsbehörden. Das hat ihm Anerkennung gebracht von Anwälten, Politikern, Journalisten. Und 2016 hat ihn die Arnold-Freymuth-Gesellschaft, die sich als Reaktion auf die fremdenfeindlichen Anschläge in Solingen und Hoyerswerda gründete, für sein "unerschrockenes und hartnäckiges Engagement als Aufklärer" geehrt.

Seine Behörde hat ihn jedoch nicht unterstützt. Im Gegenteil. Er wurde blockiert, versetzt und im Kollegenkreis isoliert. Nun verfolgt ihn seine Vergangenheit bis in sein Dorf.

Im Jahr 2013 hat die Autorin Mario Melzer schon einmal getroffen. Kurz nachdem er im NSU-Untersuchungsausschuss im Bundestag ausgesagt hatte, erschien im ZEITmagazin der Text über ihn und einen Kollegen, in dem beide zu dem Schluss kamen, dass man das Trio früher hätte fassen können. Damals war Melzer noch aktiver Polizeibeamter. Damals war er wütend, laut und vor allem kampfeslustig. Aber schon 2013 wurde er auf seiner Dienststelle beim LKA nicht mehr sehr geschätzt. Seitdem ging es mit seiner Laufbahn immer weiter abwärts. Als hätte er sich auf eine Talfahrt begeben, die nicht aufzuhalten ist.

Auf den ersten Blick hat sich Mario Melzer in den vergangenen sechs Jahren kaum verändert, er redet noch immer rastlos. Nur liegt in seinen Worten nun eine andere Dringlichkeit, die eines Menschen, der mit dem Rücken zur Wand steht, der um seine Existenz kämpft. Melzer kann nicht mehr arbeiten. Seit 2016 ist er krankgeschrieben. Seine Tagesstruktur, sein gesamter Lebensinhalt ist weggebrochen. Nun steht er vor seiner Hütte, und es ist sehr still. Jedem Geräusch horcht Melzer nach. Jeden Tag wacht er mit den Gedanken an den NSU auf und geht am Abend mit ihnen zu Bett. Er schläft keine Nacht durch. Manchmal wird die Panik so groß, dass er kaum noch Luft bekommt. So als würde sich der Boden unter ihm auftun und er ohne Halt in den Abgrund rauschen. Dann zweifelt er an allem, auch an sich selbst – ob es nicht besser gewesen wäre zu schweigen, zum Beispiel. Oft nimmt er seine Worte sogleich wieder zurück, wägt stets ab, ob und wie sie gegen ihn verwendet werden könnten. Mario Melzer wirkt wie traumatisiert. Dabei wollte er nur aufklären.

Melzers Fall zeigt, wie es einem Polizisten heute ergehen kann, der gegen Rechtsextreme ermittelt und sich für Aufklärung einsetzt.

Schon 1997, sagt Melzer, habe ihm André K., mutmaßlicher NSU-Unterstützer und führendes Mitglied der Kameradschaft Jena, der auch Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe angehörten, gedroht: "Am Tag X bist du dran, du Scheißbulle!" Melzer zeigte K. daraufhin an, der zahlte eine Geldstrafe. Später musste André K. als Zeuge im NSU-Prozess über seine Verbindungen zum Trio aussagen.

Doch nun sollen die Drohungen aus Melzers Dorf kommen, aus seinem Rückzugsort. Es begann mit einer Art Streit unter Nachbarn. Von der Terrasse seiner Blockhütte deutet Melzer auf die Wiese neben seiner Hütte. Dort erblickt er an einem Wintermorgen im November 2018 zwei Kühe. Sie liegen reglos in ihrem Kot im Schnee.

Ein Nachbar hat Melzer auf die Rinder hingewiesen, er sei doch Polizist, vielleicht könne er sich darum kümmern? Und Melzer kümmert sich. Denn er hat beobachtet, dass die Kühe oft bei Minusgraden und ohne ausreichend Futter tagelang draußen im Frost stehen. Sie gehören Landwirten aus seinem Dorf. Melzer verständigt das Veterinäramt. Er hat die Tiere an jenem Tag auch fotografiert, auf den Bildern sieht man die beiden Rinder in ihren Exkrementen.

Die Kühe werden von einem Tierarzt untersucht, eine davon ist verendet. Die Landwirte, ein Paar, werden befragt. Melzer zeigt sie wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz an. Dann geschieht erst einmal nichts.

In seine Hütte im Thüringer Wald ist Melzer gezogen, um Abstand zu seiner Arbeit zu bekommen. © Sebastian Lock

Aber nun soll die Frau des Paares im Dorf verbreitet haben, dass sie Melzer "wegmachen lassen wollen". Das bestätigen zwei Zeugen gegenüber dem ZEITmagazin. Die Frau habe gesagt, sie würden "Leute aus Jena" kennen, erinnert sich einer der Zeugen, "die würden das für sie erledigen". Mit "Leuten aus Jena" assoziiert der Zeuge Rechtsextreme, fast alle im Dorf kennen Melzers Vergangenheit. Auch Melzer hört davon, besorgte Nachbarn rufen bei ihm an und warnen ihn. Spricht man das Paar auf die Vorwürfe an, erklärt es, es habe Melzer niemals bedroht.

Früher als aktiver Polizist hätte Melzer solchen Sätzen vielleicht nicht viel Bedeutung beigemessen. Doch parallel zu Melzers beruflichem Abstieg hat sich die gesellschaftliche und politische Stimmung in Deutschland polarisiert. Melzer kann in den vergangenen sechs Jahren dabei zusehen, wie sich das Land mit der Ankunft der Flüchtlinge und durch den Aufstieg von Pegida/Thügida und der AfD spaltet. Nun führt in Melzers Heimat Björn Höcke die AfD. Ein Mann, den man Faschist nennen darf, wie kürzlich ein Gericht entschieden hat. Ein Mann, der zugleich Chef des rechten Flügels seiner Partei ist, in dem Melzer zum Teil auch das Umfeld des ehemaligen NSU vermutet. Mit dem Erstarken der Populisten wendet sich Melzers Vergangenheit als NSU-Aufklärer und Neonazi-Verfolger gegen ihn und wird zum vermeintlichen Drohmittel.

Bis heute weiß niemand, ob das Landwirtspaar tatsächlich Kontakt zu Rechtsextremen hat oder ob die beiden es im derzeitigen politischen Klima nur für besonders wirkungsvoll halten könnten, einen Mann wie Melzer damit zu ängstigen.