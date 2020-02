Peter Wohlleben "Deutschland investiert alle Überschüsse in mehr Zufriedenheit"

Ich bin mit der Angst vor einem Atomkrieg aufgewachsen. Ich dachte, ich würde keine 40 werden und nie eine Familie haben. Dieses Szenario hat mir in meiner Kindheit und frühen Jugend fürchterliche Albträume bereitet. Zurzeit vermitteln wir unserer Jugend ein ähnliches Bild.

Peter Wohlleben 55, wurde 2015 mit seinem Buch Das geheime Leben der Bäume weltweit bekannt. Eine Verfilmung dieses Bestsellers ist zurzeit im Kino zu sehen. In seiner "Waldakademie" in Wershofen in Rheinland-Pfalz vermittelt der ehemalige Förster interessierten Laien Erkenntnisse zum Verständnis und Schutz des Waldes.

Wir träumen kollektiv den Albtraum einer Klimakatastrophe, die unaufhaltsam auf uns zurollt. Ich träume davon, dass es uns gelingt, die Angst vor dem Klimawandel in einen positiven Traum zu verwandeln. Sicher, das Endzeit-Szenario ist real, in Australien brennen die Wälder, der Umwelt geht es schlecht wie noch nie. Aber hier und jetzt geht es uns, den Menschen in den Industrienationen, so gut wie noch nie. Wir leben den Menschheitstraum, unsere Umgebung so zu manipulieren, dass wir alles zu unserem Besten organisieren können. Wir haben dabei bisher bloß übersehen, dass unsere Erde kein unerschöpfliches Reservoir darstellt.

Natürlich müssen wir uns die negativen Konsequenzen unseres Handelns vor Augen führen. Aber mir fehlt der dringend nötige zweite Schritt: diese Schreckensvision in ein positives Projekt umzuwandeln, eine Aufbruchstimmung zu erzeugen. In der Vergangenheit ist uns das ja auch schon gelungen. In den Anfangstagen der erneuerbaren Energien gab es diese Aufbruchstimmung – die leider zu Tode verwaltet wurde. Wir haben das Waldsterben verhindert und das Ozonloch unter Kontrolle bekommen. Warum soll uns so etwas heute nicht auch gelingen?

Aktuell verharren wir in einer Schockstarre. Wir brauchen einen positiven Traum, der die Menschen motiviert, die Herausforderung anzunehmen. Leider versagt die Politik völlig dabei, ein neues Glücksversprechen, das nicht an Wirtschaftswachstum oder Fernreisen gebunden ist, zu formulieren. Ein noch größeres SUV hat mit Lebensqualität nichts zu tun.

Es geht nicht um eine Abwägung Mensch gegen Natur, wir müssen nicht zugunsten der Umwelt verzichten. Es geht darum, dass die Lebensqualität durch einen radikalen Kurswechsel steigen würde. Wäre beispielsweise eine Stadt wie Hamburg autofrei, bei gleichzeitig ausgebauten öffentlichen Verkehrsmitteln – ein Ziel, das sich in zehn Jahren erreichen ließe –, würden Parkplätze und Straßen zu Freiflächen werden, auf denen sozialverträglich Wohnungen gebaut werden könnten. Die Mieten würden sinken, es würden Grünflächen entstehen und Spielplätze – ein Gewinn für alle.

Wir stehen auf dem Höhepunkt menschlicher Entwicklung und wollen den Status quo um jeden Preis verteidigen. Aber Veränderung ist unabwendbar, es ist die Aufgabe der Politik, sie positiv zu gestalten. Ich träume davon, dass ein reiches Land wie Deutschland alle Überschüsse in mehr Glück und Zufriedenheit in Kombination mit Umweltentlastung investiert.

In der Vergangenheit fühlte ich mich angesichts des Schreckensszenarios Umweltzerstörung permanent unter Druck. Das war ein Auslöser meiner Erschöpfungsdepression vor einigen Jahren. Heute sorge ich dafür, dass die täglichen Schreckensmeldungen das Positive in meinem Leben nicht überschatten. So erhalte ich mir meine Handlungsfähigkeit. Das Gleiche wünsche ich mir für unsere Gesellschaft.