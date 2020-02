Alice Hasters "Träume sind gerade dann wichtig, wenn viele Türen verschlossen sind"

Alice Hasters (deren Vorname englisch und deren Nachname deutsch ausgesprochen wird) wurde 1989 in Köln geboren. Sie studierte Journalismus in München. Mit der Schauspielerin Maxi Häcke redet sie in dem Podcast "Feuer & Brot" über Feminismus und Popkultur. Ihr Buch "Was Weiße nicht über Rassismus hören wollen", das es jetzt auch als Hörbuch gibt, ist bei hanserblau erschienen.

Als ich acht Jahre alt war, starb meine amerikanische Oma, die ich nie Oma, sondern immer nur Emily genannt hatte. Ich schlief an diesem Abend mit vom Weinen geschwollenen Augen ein. An den Traum, den ich in dieser Nacht hatte, erinnere ich mich heute noch: Alles war auf einmal sehr hell, warm und sorglos. Ich lief eine Straße entlang und sah Emily aus einem Fenster winken. Dann ging ich zu ihr hoch, glücklich und erleichtert, sie zu sehen. Wir tranken Apfelschorle, und sie erklärte mir auf Englisch, dass sie sich jetzt auf den Weg machen müsse und wir uns nicht wiedersehen würden, ich aber nicht traurig sein solle. Im Traum war ich das auch nicht, wir lachten die ganze Zeit. Es fällt mir bis heute schwer, nicht daran zu glauben, dass es wirklich Emily war, die mir ein letztes Mal erschien, um sich von mir zu verabschieden.

Ich würde mich als eher rationalen Menschen beschreiben. Manchmal finde ich das gut, manchmal schrecklich. Rationale Menschen haben ein schwieriges Verhältnis zu Träumen, schätze ich. Zu denen in der Nacht, aber auch zu den Träumen und Visionen, die man für sich selbst hat.

Lange Zeit dachte ich: Träumen muss man sich leisten können. Für privilegierte Menschen ist das Träumen sicher leichter oder zumindest risikoärmer. Die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass sich ihre Träume erfüllen, allein weil ihnen mehr Möglichkeiten offenstehen. Für sie fühlt sich das Träumen nicht unbedingt an wie eine völlig verrückte Idee oder etwas Weltveränderndes. Für eine schwarze Frau allerdings oft schon. Denn wenn etwas nicht sichtbar, nicht selbstverständlich ist, scheint es schnell auch unerreichbar zu sein. Hauptrollen spielen oder Führungspositionen einnehmen zu können zum Beispiel. Das lässt das Träumen nicht zu etwas Motivierendem werden, sondern eher zu einer stetigen Erinnerung an die Ungerechtigkeiten und Machtverhältnisse in unserer Gesellschaft.

Der erste Traum, den ich zu verfolgen wagte, war die Journalistenausbildung. Und auch wenn ich bei Weitem nicht die erste schwarze Frau in Deutschland bin, die gelernte Journalistin ist: Eine Selbstverständlichkeit ist das immer noch nicht. Bei den Medienhäusern, für die ich schon gearbeitet habe, fragte ich mich manchmal heimlich, ob ich dort die erste schwarze Redakteurin bin. Auf jeden Fall war ich meistens die einzige.

Mittlerweile denke ich anders übers Träumen. Ich glaube, dass Träume gerade dann wichtig sind, wenn viele Türen verschlossen sind und die Lage hoffnungslos scheint. Denn Veränderung fängt nun mal mit Träumen an. Und was hat man eigentlich zu verlieren? Wahrscheinlich weniger, als man gewinnen kann. Aber vielleicht kann das auch nur eine sagen, die erlebt hat, wie ein Traum in Erfüllung gegangen ist.