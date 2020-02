Fotos in der U-Bahn "Der Ekel ist geblieben"

Luna ist 20 Jahre alt. Ihr Vater Tillmann Prüfer schreibt hier im wöchentlichen Wechsel über sie und seine anderen drei Töchter im Alter von 14, 12 und 6 Jahren. © Aline Zalko

Neulich fuhr ich mit der U-Bahn und starrte in mein Handy. Die U-Bahn war voll, man stand dicht gedrängt. Eine sehr unangenehme Situation. Ich schaute auf und blickte direkt in das Gesicht einer jungen Frau. Sie blickte zurück, irgendwie erschrocken. Es kam mir seltsam vor, ich überlegte, ob ich sie kennen müsste, ich habe ein furchtbares Personengedächtnis. Bei der nächsten Station stieg ich aus. Ich war nicht weit gekommen, als ich eine Stimme hinter mir hörte: "Entschuldigen Sie!" Ich drehte mich um, es war ebenjene Frau. "Haben Sie ein Foto von mir gemacht?" Ich verstand zuerst gar nicht, was sie wollte. "Sie haben doch gerade ein Foto von mir gemacht!" Sie schien völlig aufgelöst. Ich war verwirrt und auch verärgert. Ich holte mein Handy heraus und zeigte ihr die Fotos, die darauf waren. Bilder von der Familie, fotografierte Notizen. Kein Foto darunter, das ich in der U-Bahn gemacht hätte. Die Frau ließ von mir ab. Wie mochte die Szene wohl von außen gewirkt haben? Ich erzählte Luna davon, dass ich fälschlicherweise als U-Bahn-Stalker beschuldigt worden war.

Tillmann Prüfer Sein Buch Kriegt das Papa, oder kann das weg? Ein Vater und vier Töchter ist vor Kurzem im Kindler Verlag erschienen.



"Das verstehe ich gut", sagte Luna. "Mir ist heute nämlich das Gegenteil passiert. Ich war in der S-Bahn, und jemand grinst mich auffordernd an. Mehrere Minuten lang. Dann hebt er sein Handy, als ob er mich fotografieren will." Luna sagt, sie habe sich schnell weggesetzt. "Der Ekel aber ist geblieben." Dieses Gefühl, einem widerlichen Menschen ausgeliefert zu sein. Denn der andere gewinne ja in jedem Fall. Wenn man ihn ignoriere, dann mache er seelenruhig Bilder von einem, die er anschließend seinen Kumpels zeigen will. Wenn man irgendwie auf ihn reagiert, dann bestätigt man ihn in dem Gefühl, Macht über einen zu haben.

Luna sagte, es sei traurig, dass es noch immer Typen gebe, die glauben, wenn sie eine Frau sehen, die sie attraktiv finden, hätten sie ein Anrecht auf sie. Als sei sie ihnen etwas schuldig und selbst dafür verantwortlich, weil sie sich ja hübsch gemacht habe. "Wenn ich so etwas erlebe, dann wird mir bewusst, wie eingeschränkt man immer noch sein kann." Man überlege sich dann, sich eher unauffällig zu kleiden, um für solche Leute kein lohnendes Fotomotiv abzugeben. Von jemandem gegen seinen Willen Bilder zu machen, ist in jedem Fall ein Akt von Gewalt. Seit alle mit einem Handy mit Kamera herumlaufen, hat jeder ein Instrument in der Hand, mit dem er andere demütigen oder in Bedrängnis bringen kann. Mit einem Smartphone lässt sich mühelos in die Privatsphäre eines anderen Menschen eindringen. Man kann es bequem aus jeder Distanz tun. Wir meinen heute, dass die Welt, in der wir leben, aufgeklärter ist als früher. Dass sie jungen Frauen mehr Bewegungsspielräume bietet. Aber gleichzeitig hat der Sexismus technisch aufgerüstet. Heute folgen einem nicht mehr nur Blicke, heute folgen einer Frau Kameralinsen.

Luna sagte: "Ich weiß nicht, was man in so einer Situation tun kann, weil man ja niemanden zwingen kann, einem seine Fotos auf dem Handy zu zeigen." Ich vermute, es ist das Beste, jemanden, der so etwas tut, laut darauf anzusprechen und ihn aufzufordern, Bilder zu löschen, die Demütigung und Bedrängung also gewissermaßen umzukehren. In diesem Sinne hat die junge Frau in meiner U-Bahn genau das Richtige getan, indem sie laut protestierte. Das muss eine große Überwindung für sie gewesen sein. Ich hoffe, sie hat diesen Mut auch noch, wenn es einmal den Richtigen trifft.