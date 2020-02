Lederwaren Es geht ans Leder

Viele Lederwaren werden aus Asien importiert. In Bangladesch etwa gibt es Gerbereien, die so groß sind, dass sie ganze Stadtviertel einnehmen. Dass sich giftige Chemikalien und Schwermetalle hier in Pfützen und Rinnsteinen finden, scheint so gar nichts mit den hübschen Taschen zu tun zu haben, die man bei uns in den Läden kaufen kann. Dabei gibt es keine Ledertasche ohne Gerberei – also keine ohne Säuren, mit denen Muskelfasern und Fett von der Lederhaut abgelöst werden, und ohne furchtbaren Gestank. Diese unangenehme Seite von Luxusprodukten schieben wir gern weit von uns weg – so weit es nur irgendwie geht. Wir verlagern diese Aspekte ans andere Ende der Welt, dorthin, wo wir sie nicht sehen müssen.

In Deutschland werden laut Verband der Deutschen Lederindustrie 99 Prozent der Lederwaren importiert. Viele Luxusunternehmen beanspruchen für sich, dass sie nachhaltige Lieferketten haben, die unannehmbare Arbeits- und Umweltbedingungen ausschließen. Tatsächlich sind die Lieferketten für den Großteil der Lederwaren jedoch schwer nachzuvollziehen. Offenbar können nur wenige Modehäuser hundertprozentig ausschließen, dass ihr Leder unter kritischen Bedingungen verarbeitet wurde. Der Fashion Transparency Index 2018 untersuchte die 150 weltweit größten Modemarken mit über 500 Millionen Dollar Jahresumsatz: Durchschnittlich wurden nur 21 Prozent von 250 Transparenz-Punkten erreicht. Kein Label erhielt mehr als 60 Prozent.

Es würde sich wohl lohnen, bei der Lederverarbeitung regionale Betriebe zu fördern. Allerdings gibt es in Deutschland kaum noch Leder verarbeitendes Gewerbe. Schon 1984 bezeichnete ein Strukturgutachten des Ifo-Instituts die deutsche Leder verarbeitende Industrie als "kleinen und schrumpfenden Bereich der deutschen Wirtschaft", der unter stagnierender bis rückläufiger Nachfrage leide, die überdies zunehmend von Importen gedeckt werde.

Ein Zentrum der deutschen Lederindustrie war einmal das hessische Offenbach. Dort haben nur noch wenige Leder-Gewerbe überlebt. Eine der letzten Manufakturen in der Region betreibt das Schweizer Modehaus Akris in Obertshausen bei Offenbach. Hier werden unter anderem Handtaschen aus Rosshaar gefertigt. Das Kalbsleder für die Ledertaschen von Akris wird aus der Gegend von Pisa in Italien bezogen. Aus Asien wird laut Akris kein Leder importiert.

Vielleicht ist das das zeitgenössische Beispiel einer Luxustasche: Der Luxus eines solchen Stücks sollte auch darin bestehen, zu wissen, unter welchen Bedingungen es angefertigt wurde.

Hängendes Trapez: Tasche von Akris