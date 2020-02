Madonna Über Untermieter

Klug ist es, manches erst mal nur im Spaß vorzuschlagen, etwa: eine Familie zu gründen. Das hat den Vorteil, dass der oder die an der möglichen Fortpflanzung Beteiligte nicht allzu sehr unter Zugzwang gerät und sich der oder die Vorschlagende im Falle einer Ablehnung leicht zurückziehen kann. Niemals jedoch sollte man anderen etwas zum Spaß vorschlagen, von dem man nicht will, dass es Wirklichkeit wird. Insbesondere zu vermeiden: der Vorschlag, doch für eine Weile bei einem einzuziehen. Auch dann nicht, wenn die Weile kurz und man selbst währenddessen gar nicht in der Stadt ist.

Leider kommt dieser Rat für Madonna zu spät. Denn sie hat gerade per Instagram-Video und unter einigem Gekichere Harry und Meghan angeboten, ihre Wohnung in Manhattan zu beziehen. Dort sei es, hihi, gewiss schöner als im Buckingham-Palast und weniger langweilig als in Kanada, denn zwischen Kanada und England will das Paar angeblich pendeln. Auch dem Spiegel, der die Nachricht verbreitete, war aufgefallen, dass das Angebot "scherzhaft" gemeint war, aber das macht das Angebot nicht weniger gefährlich.

Viele ganz gewöhnliche Bürger, die schon mal eindeutig scherzhaft ihre Wohnung angeboten haben, wissen das. Plötzlich kamen Katrin und ihre zweifelhafte Freundin Jenny tatsächlich auf den Vorschlag zurück. Es ist zu vermuten, dass Madonna nicht viel Erfahrung mit Untermietern hat, deshalb klären wir sie darüber auf, was passiert, wenn aus Spaß Ernst wird.

Schlimme Folge 1: Es dauert mindestens einen Tag, die Wohnung so herzurichten, dass man sie einem höchstens mittelguten Freund überlassen will. Medikamente gegen Pilzerkrankungen, Steuerunterlagen und Mahnungen wollen versteckt werden. Vieles davon taucht danach nie wieder auf, weil es zu gut versteckt wurde.

Schlimme Folge 2: Es geht immer etwas kaputt. Gerade deshalb, weil die mittelguten Freunde sich krampfhaft bemühen, nichts kaputt zu machen. In Privatwohnungen, die nicht für Airbnb eingerichtet sind, hängen Lampen ungünstig niedrig, und Küchenarbeitsflächen sind aus unbehandeltem Weichholz, das von ganz allein hässliche Flecken bekommt.

Schlimme Folge 3: Untermieter wollen sich oftmals für die kostenfreie Miete (besonders tückisch: Madonna nennt keinen Mietpreis) erkenntlich zeigen und waschen zielsicher jene Lieblingsjeans, die man noch schnell in die Schmutzwäsche gestopft hatte, viel zu heiß mit.

Warnung an Harry und Meghan: Die meisten scherzhaft Einladenden wollen natürlich vor allem gegeneingeladen werden. So schlecht wird Madonna den Buckingham-Palast nicht finden.