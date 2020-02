Die großen Fragen der Liebe Wann wird Friede sein?

Die Frage: Eigentlich findet Werner, dass er seine Trennung von Marlene nach zwanzig Ehejahren gut hingekriegt hat. Er hat ihr den Kummer und die finanziellen Einbußen einer Scheidung erspart und ihr zuliebe Konflikte mit Katharina durchgestanden, seiner neuen Lebensgefährtin, die zwölf Jahre jünger ist als Marlene und ihn gerne geheiratet hätte. Er gibt Marlene so viel von seiner Altersversorgung ab, dass sie ebenso gut zurechtkommt wie er und Katharina. Aber jedes Mal, wenn er sich einer von Marlenes Einladungen nicht mehr mit einer Ausrede entziehen kann, gibt es Streit, bevorzugt dann, wenn er nach einer Weile Small Talk aufbrechen will. Dann beschimpft sie ihn als Egoisten, der immer nur an sich denkt. Was kann er denn dafür, dass sie keinen neuen Mann gefunden hat und immer noch so an ihm hängt? Wann wird endlich Friede sein?

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie weiter: Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden