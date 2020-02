Venezianische Leber Geheimtipp: Lammleber

In der Ladentheke seines Marktstandes liegen meistens Schafköpfe, denen er die Haut abgezogen hat. An einer Wand hinter ihm ist ein Foto zu sehen, auf dem er ein Schaf schlachtet. Diesem bärtigen Schäfer verdanken Sie es, liebe Leserinnen und Leser, dass Sie sich nun auf die Suche nach Lammleber machen werden. Die ist nämlich nicht leicht zu bekommen. Aber sie schmeckt so gut, dass ich es nicht für mich behalten wollte und Sie mir am Ende für diese Entdeckung wohl danken werden. Man kann für dieses Rezept mit Zwiebeln und Salbei aber auch, das sollte ich ebenso wenig verheimlichen, einfach Kalbs- oder Schweineleber nehmen. Dann hat man ein Fegato alla veneziana, ein altbewährtes italienisches Rezept, an dem überhaupt nichts auszusetzen ist.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie weiter: Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden