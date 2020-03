"Ugly Fashion" Soll gar nicht passen

Eine sehr verbreitete Variante des Fast Foods ist die Bowl. Also das, was man im vorigen Jahrhundert einen "bunten Teller" genannt hätte. Auf einer Basis aus beispielsweise Reis, Grünkohlblättern oder Quinoa werden verschiedenste Zutaten in einer Schüssel aufeinandergeschichtet: Avocadoscheiben, Mais, Paprika, Brokkoli, Ei – Hauptsache, das Ganze sieht nachher schön bunt und gesund aus. Auch in der Mode tauchen jetzt zunehmend Looks auf, die optisch an Bowls erinnern: Es werden nicht nur möglichst zusammenhanglos verschiedenste Kleidungsstücke miteinander kombiniert, sondern auch Komponenten, die in ihrer Verbindung höchst ungewöhnlich oder sogar unästhetisch erscheinen. Wer das Geschmacklose liebt, dem nehmen gut ausgebildete Modedesigner nun die richtige Auswahl ab.

Los ging es vor zwei Jahren mit "Ugly Sneakers": Turnschuhen, die bewusst klobig und unharmonisch gestaltet sind. Mittlerweile werden unterschiedlichste Schuh-Gattungen miteinander gepaart. Hogan hat zum Beispiel einen merkwürdigen Schuh im Angebot, der eine Kombination aus Mokassin, Wildlederstrumpf und Sportschuh darstellt: Er hat eine dicke Gummisohle und eine in die Höhe gezogene Form, die an eine Socke erinnert. Hinzu kommen mehrere Lagen bunter Lederfransen.

Mag sein, dass Disharmonie gut in die Gegenwart passt. Im Kino laufen ja auch keine Romantic Comedys wie Pretty Woman mehr, sondern eher Scheidungsdramen wie Marriage Story. In der Politik scheitern die gewohnten Koalitionen, und sogar die Royal Family in Großbritannien zerbricht. Warum sollte es bei so viel Dysfunktionalität ausgerechnet in der Mode noch harmonisch zugehen? Mismatch sieht man derzeit überall: Bei Louis Vuitton gibt es eine Bluse mit Kordeln, Keulenärmeln und großer Schluppe. Comme des Garçons bietet eine Hose mit rosa Blumenapplikationen und großen gefrästen Löchern an. Und Dolce & Gabbana kombiniert bei einem Blazer Streifen mit Leopardenmuster und Strass-Steinen. In einer Zeit, in der nichts mehr zueinanderzufinden scheint, passt irgendwie alles.

Man kann nur spekulieren, wann sich das Chaos lichten wird. Vielleicht wird einem mit der Zeit einfach all das, was heute als anstößig und unharmonisch gilt, bald als ziemlich normal erscheinen. Beim Essen gibt es ja auch Speisen, die als traditionell gelten, gleichzeitig aber total krude Kombinationen sind – wie etwa das norddeutsche Gericht Labskaus, das aus Rollmops, Rindfleisch, Kartoffeln, Roten Beten, Ei und sauren Gurken besteht. Dagegen wirkt jede Bowl wie von gestern.

Foto: Peter Langer / Wilde Mischung: Sneaker von Hogan