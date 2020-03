Ballerinas Einsame Spitze

Der hohe Schuhabsatz ist auf dem Rückzug. Models, die versuchen, auf 14 Zentimeter hohen Absätzen zu balancieren, kann man höchstens noch bei Heidi Klums Germany’s next Topmodel sehen. Ansonsten sind die Designer bemüht, der Frau einen stabilen Stand zu geben. Mit breiten Absätzen, Plateauschuhen oder eben flachen Absätzen, wie sie Ballerinas haben: Letztere sind in dieser Saison beispielsweise in den Kollektionen von Gucci, Chanel und Prada zu sehen. Bei Salvatore Ferragamo hat Chefdesigner Paul Andrew gerade den 40 Jahre alten Klassiker Vara als "Viva" neu inszeniert: als Ballerina mit Schleifchen.

Dabei ist Ballerina eigentlich kaum der geeignete Name für diese Art von Schuhen. Denn der ursprüngliche Ballerina-Schuh ist nicht entworfen worden, um Frauen einen bequemen Stand zu ermöglichen, sondern um es Ballett-Tänzerinnen zu ermöglichen, auf den Fußspitzen zu stehen. Spitzenschuhe im Ballett wurden geschaffen, um mit gestrecktem Fuß auf den Zehenspitzen tanzen zu können. Dazu wurde die eng anliegende Spitze des Schuhs versteift und von innen ausgepolstert, um den enormen Druck gleichmäßig auf den Vorderfuß zu verteilen. Eine elastische Sohle soll dabei helfen, dass die Tänzerin ihr Gewicht über den gewölbten Fußspann besser ausbalancieren kann. Die Ballerina Marie Camargo hat diesen Tanzschuh 1730 zuerst verwendet, und in der Folge hat er sich zur Grundausstattung für Ballett-Tänzerinnen entwickelt.

Nun ist es weder sonderlich gesund für einen Fuß, auf den Spitzen zu tänzeln, noch ermöglicht es einen sehr stabilen Gang. Beim Spitzentanz ist die Tänzerin ständig auf Unterstützung ihres männlichen Tanzpartners angewiesen, der sie ins Gleichgewicht bringt. Auch deswegen hat sich die Kulturwissenschaft öfter mit feministischen Fragestellungen des Spitzentanzes beschäftigt: Das Ballett wurde als Spiegel eines überkommenen Frauenbildes kritisiert. Beim Pas de deux stützt der Tänzer die Ballerina bei Pirouetten und Posen. Frauen posierend, Männer stützend – so wurde im 19. Jahrhundert die Welt gesehen. Und so sieht das klassische Ballett sie auch heute noch oft.

Nur allmählich setzt sich die Praxis durch, auch männliche Tänzer die weiblichen Rollen tanzen zu lassen. Wenn sie es tun, wie es etwa regelmäßig beim Berliner Staatsballett geschieht, sieht es allerdings ganz wunderbar aus. So wie es wohl auch sehr interessant wäre, wenn sich dereinst in der Mode der Ballerina-Schuh für den Mann durchsetzen würde. Es muss ja nicht gleich ein Modell mit Schleifchen sein.

Foto: Peter Langer / Zum Tanz, bitte: Ballerina von Salvatore Ferragamo