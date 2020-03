Die großen Fragen der Liebe Müsste sie sich mehr um ihn kümmern?

Die Frage: Sebastian und Leonore sitzen im Wohnzimmer beim Tee. Beide lesen Zeitung. Sebastian schenkt sich ein, trinkt und stößt mit der Tasse an die Tischkante. Der Tee ergießt sich über seine Hose und den Fußboden. Sebastian wirft einen hilfesuchenden Blick auf Leonore. Sie bleibt sitzen und schüttelt den Kopf: "So ein Pech! Gut, dass du heute die alte Jeans anhast!" Dann vertieft sie sich wieder in ihre Lektüre. Sebastian steht widerwillig auf, geht in die Küche und kommt mit Putzlappen und Geschirrtuch zurück, um die Spuren seines Missgeschicks zu beseitigen. Eine kleine Klage kann er sich aber nicht verkneifen: "Meine Mutter wäre aufgestanden und hätte aufgewischt. Damals haben sich die Frauen noch um ihre Männer gekümmert!" Leonore legt die Zeitung weg und mustert ihn. "Und, wäre dir das lieber?", fragt sie.



