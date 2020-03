Diät "Gab es eine Zeit, in der ich meinen Bauch nicht eingezogen habe?"

Als ich klein war, war Süßes bei uns zu Hause verboten. Außer am Sonntag, nach dem Gottesdienst, da stürzten wir Kinder uns auf Bonbons und Schokolade.

In der achten Klasse bin ich Teil einer Mädchenclique, wir sind zu fünft, alle beste Freundinnen. Wir sagen: Oh Mann, ich bin so fett, ey. Unsere Körper verändern sich. Eine von uns beginnt zu kotzen.

Zum ersten Mal tanze ich "Blues" mit einem Jungen. Mist, denke ich, seine Arme liegen zu weit unten. Jetzt kann er deinen Hüftspeck fühlen.

Mit 21 verbringe ich einige Zeit in Rom. Ich versuche, zur Pizza immer einen Salat zu bestellen. Mit 24 verbringe ich einige Zeit in Paris und fühle mich wie ein Nilpferd unter Ballerinen. Es ist die Zeit, in der ich am dünnsten bin.

Ich fange an zu schreiben und esse dabei Haribo, bis mir schlecht wird. Die Verpackung stopfe ich im Müll nach ganz unten, damit meine WG sie nicht sieht. Am nächsten Tag stehe ich früh auf. Die Kalorien wegjoggen.

Ich sitze im Bikini auf einer Liegewiese, ich atme ein. So tief, dass ich meinen Bauch für einen Moment loslassen muss, er wölbt sich nach vorn, ich werde panisch. Richtig atmen fühlt sich irgendwie unverschämt an. Gab es eine Zeit, in der ich meinen Bauch nicht eingezogen habe?

Ich bin weder dick noch dünn. Eher irgendwas dazwischen.

Ich würde sagen, in meinem Umfeld gibt es keine einzige Frau, die nicht ein irgendwie gestörtes Verhältnis zum Essen oder zu ihrem Körper hat. Emilia Smechowski

Treffe ich mich mit Freundinnen, gehen wir meist essen. Wir sprechen über Jobs, Kinder, Beziehungen. Dass wir uns Feministinnen nennen, ist uns schon lange nicht mehr peinlich. Wir sind über dreißig, wir wollen die Hälfte von allem, und wir sagen das auch. Den Brotkorb reichen wir weiter, in der Kantine bestellen wir Salat. Das Gleiche, was Männer essen, wollen wir lieber nicht.

Lange Zeit habe ich gar nicht bemerkt, dass eine meiner engsten Freundinnen keine Kohlenhydrate mehr isst. Eine andere kocht sich nur samstags Pasta. Wieder eine andere hat abgenommen, ziemlich viel sogar. Wir reden nicht darüber. Aber sie ist ein bisschen stolz, als sie ihren Gürtel zeigt, der nun neue Löcher braucht. Ich würde sagen, in meinem Umfeld gibt es keine einzige Frau, die nicht ein irgendwie gestörtes Verhältnis zum Essen oder zu ihrem Körper hat.

Ein bisschen scheint es, als hätten wir uns müde gekämpft. Wir wollten alle Freiheiten, was Familie, Karriere, politische Teilhabe und Sichtbarkeit betrifft. Bei unseren Körpern, unserer Art zu essen, hört das auf.

Es ist Sommer, ich gehe mit einer Kollegin Wein trinken. Beim dritten erzählt sie, wie froh sie ist, dass ihr Bauch nach der Schwangerschaft wieder komplett flach sei. Nicht so schwabbelig wie bei anderen. Wir halten beide inne. Wir wissen beide, welche Wucht dieser Satz hat. Wir schreiben beide, nun ja, feministische Texte.

Und ich traue mich nicht zu fragen: Meinst du auch mich?

Meine Körpermitte war mit den Jahren immer weicher und größer geworden, wie Hefeteig. Ich hatte ein Baby, einen Job und einen Freund. Ich hatte Kummer und Erfolg und sehr wenig Zeit. Am Ende hatte ich einen Rettungsring am Körper, der eher einer Rettungsweste glich. Wussten Sie, dass man auch am Rücken Fettrollen haben kann?

Natürlich habe ich versucht abzunehmen. Weniger Brot und Pasta, weniger Milch, viel Gemüse, keinen Zucker. Ich habe mich ayurvedisch ernährt und im Intervall gefastet. In Apps jeden Bissen und jeden Schritt festgehalten und mir ein Buch gekauft mit dem Titel Warum französische Frauen nicht dick werden.

Ich nahm nicht ab. All die Jahre nicht. Kein bisschen. Als würde mein Körper sich weigern, diese faule, fette Sau.

Nun lese ich: Diäten funktionieren nicht. Der Körper kämpft für das Gewicht, das für ihn vorgesehen ist, den sogenannten Set-Point. Er will überleben. 95 Prozent der Menschen, die gewollt, auf welche Art und Weise auch immer, Gewicht verlieren, haben die verlorenen Kilos oder sogar mehr spätestens nach fünf Jahren wieder drauf (ich weiß, dass auch Männer Probleme mit ihrem Körper haben, sie sind mitgemeint). So sagt es Traci Mann, die in einer Metastudie für die University of California zahlreiche Studien auswertete. Es ist wie bei Liebesschnulzen im Kino: Wir sehen das "Before" und das "After", aber was dann passiert, bekommen wir nicht mit.

Gäbe es ein Medikament, das in 95 Prozent der Fälle versagt, es würde niemals zugelassen werden. Aber wir Menschen hoffen eben von Natur aus gern. Irgendjemand muss doch die restlichen Prozent sein! Dann wundern wir uns über diesen sturen Körper, der es wagt, seinen Stoffwechsel zu verlangsamen, nur weil wir hungern.