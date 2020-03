Haustiere Halt ein Huhn!

Eigentlich mögen Menschen Hühner – und besonders kleine Hühner. Da wundert es, dass wir so gut weggucken können, wenn diesen Tieren Leid angetan wird. Seit Jahren berät die Politik darüber, ob es weiterhin legal sein soll, dass jährlich 45 Millionen Küken nach dem Schlüpfen direkt erstickt und in Schredder geworfen werden. Man kann sich im Internet Videos angucken, wie so etwas aussieht. Es sind verstörende Bilder. Trotzdem wurde im vergangenen Jahr das massenhafte Töten vom Bundesverwaltungsgericht wieder bis auf Weiteres genehmigt. Man stelle sich vor, man täte Ähnliches mit neugeborenen Katzen. Oder kleinen Schildkröten oder Babyeulen. Es gäbe einen großen Konsens, dass dieses Verfahren grausam ist. Hühner aber werden offenbar nicht als fühlende Wesen, sondern vor allem als Industrieprodukte begriffen. Zwar hat sich bei den meisten Menschen die Sichtweise durchgesetzt, dass die Käfighaltung von Hühnern unzulässig ist. Aber was den Tieren in Deutschland sonst so angetan wird, interessiert kaum.

Dabei sind wir Menschen schon so lange mit den Hühnern eng verbunden. Seit 8000 Jahren leben wir mit ihnen zusammen. Warum nur gehen wir so schlecht mir ihnen um? Vielleicht liegt es daran, dass wir nur noch so wenig mit dem Huhn zu tun haben. In Deutschland leben 82,8 Millionen Menschen und etwa 160 Millionen Hühner. Aber wo sind sie alle? Man sieht sie nicht. Wer kennt noch jemanden, der welche hält? In den vergangenen Jahren ist die private Hühnerhaltung zwar wieder etwas mehr in Mode gekommen. Das ist aber nichts im Vergleich zu früheren Zeiten, als es allgemein üblich war, Hühner zu halten: keineswegs nur auf dem Land, sondern auch in der Stadt. Das Huhn war Teil der Lebensgrundlage und Hobby zugleich. Davon zeugen noch heute die zahlreichen Geflügelzuchtvereine in Deutschland. Besonders das Zwerghuhn war dafür geeignet, auf relativ kleinem Raum zu leben. Es reichte ein Hühnerstall auf dem Balkon. Mit der Zucht von Zwerghühnern begann man in Europa im 19. Jahrhundert. 1919 wurde in Deutschland der Verband der Zwerghuhnzuchtvereine gegründet. Einerseits züchtete man Nachkommen des kleinen asiatischen Bankivahuhns. Zum anderen wurden bekannte Haushuhnrassen "verzwergt", also kleiner gezüchtet. In den an Lebensmitteln knappen Jahren der Nachkriegszeit war die Haltung von Zwerghühnern sehr verbreitet. Wer ein Huhn hatte, der war besser dran. Das Zwerghuhn im Stall war so etwas wie die kleinste Versorgungseinheit aus Mensch und Tier.

1/4 Links: Weiße und gesperberte Zwerg-Paduaner Rechts: Ein Zwerg-Holländer-Haubenhuhn © Terza Mundilova 2/4 Links: Antwerpener Bartzwerg Rechts: Zwerg-Paduaner und Zwerg-Paduaner-Züchter Patrick Reichling aus Maintal in Hessen © Terza Mundilova 3/4 Links: Deutsche Zwerg-Wyandotten gelten als besonders friedlich und legen bis zu 180 Eier im Jahr. Rechts: Besonders markant ist die Rundhaube der Zwerg-Paduaner © Terza Mundilova 4/4 Das Paduaner-Zwerghuhn, hier auf der Schulter des Züchters Patrick Reichling, gilt als guter Kletterer © Terza Mundilova

Als Deutschland prosperierte, veränderte sich die Beziehung zum Haushuhn. Die Rassehühner wurden immer weniger zum Verzehr oder wegen ihrer Eier gehalten, sondern aufgrund ihrer Schönheit. Das Zwerghuhnzuchtwesen blühte. In den Hühnerzuchtvereinen wurden prächtige federfüßige Zwerghühner gezüchtet, die wegen des Gefieders an den Füßen wenig scharren. Oder knuddelige Zwerg-Lachshühner oder flaumige Zwerg-Seidenhühner oder schwanzlose Zwerg-Kaulhühner oder die bauschigen Zwerg-Cochins. Man pflegte das Zwerghuhn als Kulturgut. Doch irgendwann galt das Züchten kleiner Hühner als Inbegriff des Spießertums, es war in etwa so sexy wie Kakteen sammeln.

Trotzdem haben etliche der Züchter durchgehalten. Heute gibt es in Deutschland noch etwa 4400 Geflügelzüchtervereine, in denen auch die meisten Zwerghuhn-Züchter organisiert sind. Einer von ihnen ist Patrick Reichling (44) aus Maintal, dessen Hühner wir hier unter anderem zeigen. Er hatte einmal zwei Tiere auf einer Tombola gewonnen, mittlerweile ist seine Zucht etwa 80 Tiere stark. Besonders engagiert er sich für den Nachwuchs. Denn um den sorgen sich die Zwerghuhnzüchter sehr. Wenn eine seltene Hühnerrasse nicht mehr gezüchtet wird, dann stirbt sie unwiederbringlich aus. All die prachtvollen possierlichen Tiere, die von einer Zeit erzählen, als Menschen in Hühnern noch etwas anderes sahen als Eierlegemaschinen, die auf dem Boden von neonlichtbestrahlten Hallen scharren. Sosehr mancher vielleicht über kleinkarierte Zwerghuhnzüchter spotten mag: Wer sein Glück im Stall hinter dem Haus sucht statt in den Weiten der Welt, der hat anderen Menschen etwas voraus. Er weiß um die Bedürfnisse eines Tieres. Es ist ihm nicht egal, wenn Geflügel leidet – und sei es nur, weil dann das Gefieder nicht mehr glänzt. Wenn jeder Mensch ein Mal im Leben versuchen würde, ein Huhn zu halten, wäre die Welt vermutlich ein besserer Ort. Dazu ist es noch nicht zu spät. Zwerghühner zu pflegen ist nicht viel schwieriger, als Kaninchen zu beherbergen. Schon ein kleiner Garten kann ein gutes Zuhause für eine Hühnergruppe sein. Der nächste Züchter ist nicht weit und hilft bestimmt gern dabei. Kakteen zu sammeln ist ja auch wieder modern.